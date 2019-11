La justice fiscale plébiscitée par les Belges

Une majorité de Belges estime que les grandes entreprises et les plus hauts revenus, au contraire des PME et des classes moyennes, ne contribuent pas assez à l'impôt, d'après un sondage Ipsos réalisé à la demande du CNCD-11.11.11, en partenariat avec la RTBF et La Libre Belgique.

© GettyImages