La Sabca vient d'annoncer un partenariat avec le Centre de recherche nucléaire de Mol pour l'utilisation de drones dans un contexte nucléaire

Après des expériences menées pour démontrer l'intégration sûre et possible des drones dans l'espace aérien commercial (surveillance offshore avec Deme et transport médical entre deux hôpitaux anversois), la Sabca vient d'annoncer un partenariat avec le Centre de recherche nucléaire de Mol pour l'utilisation de drones dans un contexte nucléaire. Les possibilités sont multiples: mesures radiologiques, surveillance des sites actifs ou en démantèlement, intervention lors d'incidents réels ou suspectés. L'avantage d'un drone est aussi de permettre un envoi immédiat des données récoltées et d'explorer des zones hors d'atteinte des hélicoptères ou des humains.