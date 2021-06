Les prix maxima de l'essence augmenteront à la pompe à partir de ce mardi, annonce l'Administration de l'Énergie (SPF Economie).

Le prix maximum de l'essence 95 RON E5 atteindra notamment 1,5850 euro le litre (+0,033 euro) et celui de l'essence 95 RON E10 1,5410 euro le litre (+0,023 euro), son niveau le plus élevé depuis début juin 2019, selon les chiffres de la Fédération pétrolière belge.

Les prix maxima à la pompe de l'essence 98 RON E5 (1,6100 euro le litre, +0,03 euro) et de l'essence 98 RON E10 (1,5820 euro le litre, +0,023 euro) sont également en hausse, de même que ceux du gasoil diesel (application chauffage).

