Logistics in Wallonie et le Vlaams Instituut voor de Logistiek ont lancé il y a une dizaine de jours une plate-forme de marché numérique, "Logimarket", pour partager les capacités de stockage des entreprises du secteur.

"La crise du coronavirus a profondément secoué le secteur de la logistique. Certaines entreprises ont vu leurs activités décliner de manière significative, tandis que d'autres ont dû faire face à une énorme augmentation de la demande. Le redémarrage imminent des chaînes d'approvisionnement mettra également de tels déséquilibres en lumière", expliquent les deux organisations. Logimarket permet de faire se rencontrer l'offre et la demande. La plate-forme permet aux entreprises d'offrir de l'espace de stockage, du personnel et des équipements de transport disponibles à leurs collègues en besoin de capacités supplémentaires. Une fonction de recherche permet d'affiner l'offre par lieu, période disponible et catégorie. L'inscription à la plate-forme est gratuite, et celle-ci sera en place pendant un an.

