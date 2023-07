Maintenant que les taux augmentent : à partir de combien devez-vous mentionner les revenus d’épargne dans votre déclaration d’impôt ?

Après des années de taux proches de zéro, les intérêts sur les comptes épargne ont commencé à augmenter l’année dernière. Plus ces taux augmentent, plus vite on s’approche de la somme exonérée du précompte mobilier. Combien deviez-vous avoir sur votre compte, et à quel taux, pour dépasser cette somme ? Calcul.

Dernière ligne droite pour remplir (ou corriger) sa déclaration d’impôt, en ligne. Le dépôt sera clôturé ce samedi 15 juillet à minuit. L’heure pour de nombreux Belges et de résidents de se poser la question suivante : quelles cases faut-il remplir ? Et cette année, il pourrait y avoir un changement à prendre en compte : le revenu de l’épargne.

Il faut payer un précompte mobilier (de 15%) sur les revenus des comptes épargne réglementés (30% sur les comptes non réglementés), c’est-à-dire les intérêts que la banque verse aux clients. Mais attention : les premiers 980 euros de ce revenu sont exonérés. Si votre compte épargne vous a rapporté moins de 980 euros en 2022, vous n’avez pas besoin de mentionner ce revenu dans votre déclaration.

Changement

Pendant les dix dernières années, les revenus des comptes épargnes étaient au plus bas. De nombreuses banques appliquaient plus ou moins le minimum indiqué par le gouvernement, à savoir 0,11%. Il fallait donc avoir près de 900.000 euros sur son compte pour gagner plus que la somme exonérée. Un capital que tout le monde n’a pas forcément sous la main ou mis sur un compte épargne, et donc cette imposition a pu passer à l’oubli.

Mais en 2022, les choses ont commencé à changer. Les taux d’épargne ont augmenté. Résultat : on arrive plus vite à cette somme exonérée. Voici un calcul pour vérifier combien d’argent il fallait avoir sur son compte, en fonction de quelques taux différents, pour devoir payer le précompte mobilier.

0,5%

Si le taux affichait 0,5% en 2022, il fallait avoir moins de 196.000 euros sur son compte épargne pour ne pas dépasser le montant exonéré.

1%

Avec un taux d’épargne d’1%, la déclaration sera applicable s’il y avait plus de 98.000 euros sur le compte.

1,5%

Si le compte affichait 65.334 euros et un taux d’intérêt de 1,5%, il faut penser à remplir la case.

2%

Dans le cas d’un taux à 2% en 2022, il fallait avoir plus de 49.000 euros sur son compte pour avoir un revenu supérieur à 980 euros.

Somme exonérée dépassée

Si les revenus dépassent ce seuil de 980 euros, il faut alors vérifier si le précompte a déjà été déclaré ou non. Si la banque transmet les données au fisc, celles-ci se retrouveront logiquement dans la proposition de déclaration simplifiée. Si ce n’est pas le cas, il faut les mentionner dans la case 1151-13, sous le point A.2.a) du Cadre VII de la déclaration d’impôts.

Timing

En 2022, les taux n’ont que progressivement commencé à augmenter. Certaines (grandes) banques ont d’ailleurs indiqué qu’elles n’appliqueraient les taux que pour l’année suivante (2023). Ou elles ont créé des nouveaux comptes avec un taux plus élevé mais avec des dépôts limités : il est donc plus difficile d’atteindre des revenus importants rapidement (et on reste plus facilement sous le plafond exonéré).

Il faut aussi voir quand est-ce que les banques versent les intérêts : certaines ne le font qu’une fois par an, au début de l’année. Or, en janvier 2022, les taux étaient encore au plus bas.

La question deviendra donc encore plus cruciale pour la déclaration des revenus perçus en 2023. Car les taux d’épargne ont davantage augmenté cette année, et pourraient continuer à le faire.