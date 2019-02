L'A380 ne trouve plus d'acquéreurs: pourquoi le Superjumbo d'Airbus est en péril

Les passagers l'adorent, les compagnies aériennes l'évitent. Airbus pourrait l'arrêter. Le sort du superjumbo d'Airbus, l'A380, offrant de 525 à 853 sièges, est peut-être lié à la décision attendue d'Emirates. La compagnie émiratie négocie actuellement une commande de 36 modèles et pourrait porter son choix sur l'A350, un modèle plus récent et plus petit. Cela pourrait signifier la fin du programme A380, car le modèle n'a plus été commandé depuis 2016.

