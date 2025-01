Les franchisés Delhaize ne sont pas rentables

Les magasins franchisés Delhaize ont vu grimper leur chiffre d’affaires mais la rentabilité n’est pas au rendez-vous. En cause ? Les coût salariaux trop élevés.

Les chiffres dans le rouge des magasins Delhaize sont en partie dus aux frais de personnel : les salaires dans les magasins rachetés sont plus élevés que ce qui est courant dans le secteur. “Les syndicats de Delhaize ont négocié par le passé des conditions de travail qui ne sont pas viables à long terme”, ont prévenu Kim et Tom Van Oncen, à la tête de deux magasins franchisés en Flandre, dans le média spécialisé Retaildetail. “Il est clair que Delhaize s’est laissé écraser par les syndicats.” Il y a également de nombreux employés malades de longue durée sur la liste de paie et les marges ne suffisent pas à couvrir les coûts.

Cette situation n’est cependant pas surprenante, la plupart des magasins ont vu leur chiffre d’affaires progressé grâce à l’ouverture dominicale quasiment généralisée. Pourtant les comptes des nouveaux affiliés de l’enseigne au lion restent dans la plupart des cas teintés de rouge. À l’une ou l’autre exception près, comme ce Delhaize contacté par Gondola qui a pu atteindre la rentabilité grâce à un bond de près de 50% de son chiffre d’affaires, mais qui n’engrange pas les bénéfices escomptés.

Pour ses indépendants, il est difficile d’augmenter les prix puisque ceux-ci ne peuvent pas dépasser les 5% du tarif fixé en centrale.

L’inquiétude n’est cependant pas généralisée. “La rentabilité n’est pas encore au rendez-vous, mais cette situation n’a rien d’anormal”, affirme un affilié qui concèdent que les frais de personnel sont importants. “Dans le plan financier que nous avions établi au préalable, nous devions être déficitaires la première année. Mais les choses vont mieux que je ne l’avais prévu”, a expliqué un autre afilié au journal flamand.