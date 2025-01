Londres, “foyer naturel” pour la finance chinoise

Selon la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, Londres était un “foyer naturel” pour la finance chinoise.

Londres est un “foyer naturel pour les entreprises de services financiers chinois et leurs clients qui cherchent à lever des capitaux, ainsi qu’une rampe de lancement pour les entreprises chinoises souhaitant bâtir une présence mondiale”, a affirmé la ministre lors d’une visite à Pékin menée dans un contexte de turbulences sur le marché obligataire au Royaume-Uni.

“A travers les marchés de capitaux, nous avons des opportunités d’approfondir les liens entre le Royaume-Uni et la Chine”, a-t-elle souligné lors de sa rencontre avec son homologue chinois He Lifeng à Pékin.

Les deux ministres ont présidé samedi la réouverture des discussions sur les services financiers entre le Royaume-Uni et la Chine, retardées depuis longtemps.

Mme Reeves est la plus haute représentante du gouvernement britannique à se rendre en Chine depuis que l’ancienne Première ministre Theresa May a rencontré le président Xi Jinping il y a sept ans.

Le ministère chinois des Affaires étrangères avait déclaré vendredi que les deux pays entameraient “des discussions sur les politiques macroéconomiques et la mondialisation économique”.

“Le renforcement de la coopération économique et financière entre la Chine et le Royaume-Uni est dans l’intérêt des deux pays et ajoutera de la certitude et insufflera un nouvel élan au développement de l’économie mondiale”, avait indiqué le porte-parole du ministère, Guo Jiakun, lors d’un point de presse régulier.