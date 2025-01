Le célèbre fabricant de montres suisse Rolex augmente ses prix en 2025. Certains modèles sont en hausse de 14%.

Rolex, symbole de luxe et de richesse. Le rêve de nombreuses personnes est d’en porter une au poignet. Un rêve souvent inaccessible… qui le devient encore plus cette année. La marque de montres a sorti son catalogue pour l’année, et certains prix ont fortement augmenté, selon les sites spécialisés qui suivent les évolutions.

Or

Ce sont surtout les modèles en or dont le prix grimpe. Les fameuses Daytona voient leur prix augmenter de 14%. Les différents modèles passent ainsi de respectivement 33.400 à 38.000 euros, de 35.000 à 40.000, de 43.000 à 49.000 et de 46.300 à 52.800.

Pour d’autres modèles fabriqués avec de l’or, la hausse est cependant moins importante. Elle est en moyenne de 7%. En 2025, leurs prix varient ainsi de 25.700 à 60.700 euros.

En cause : la hausse du prix de l’or. Le cours de l’or a gagné 27% et atteint des niveaux records en 2024, sur base de baisses des taux d’intérêt et d’achats de réserves d’or par des banques centrales.

Les prix des montres faites avec d’autres matériaux augmentent moins. Bon nombre d’entre elles gagnent même moins d’1%, ou entre un et deux pour cent. Mais pour certains matériaux, il faudra débourser plus. La Yacht-Matser 42 en titan voit son prix augmenter de 5,4%. Les mélanges d’or et d’autres métaux augmentent aussi un peu moins, de l’ordre de 5% environ.

Selon ces sites spécialisés, cette hausse des prix ne devrait pas faire fuir les clients. Le luxe a en effet cette réputation de plus facilement pouvoir reporter la hausse des coûts sur les clients, et de ne pas connaître les crises (même si les ventes ont été impactées, ces deux dernières années).

Notons aussi que le prix n’est pas le seul obstacle pour acheter une montre de Rolex. La demande est forte, mais l’offre est limitée. Il y a de longues listes d’attentes et des limites sur le nombre d’exemplaires qu’on peut acheter par an.