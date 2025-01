Rien de tel que le bruit d’un pain fraîchement sorti du four ou de deux verres à cocktail qui s’entrechoquent joyeusement. Et ce n’est rien comparé aux délicieux parfums et saveurs qui émanent des cuisines de ces toutes nouvelles adresses.

1. Era, Bruxelles

Qui conque glisse ses pieds sous la table d’Era, le nouveau restaurant de l’Hôtel Fleur de Ville à Bruxelles, ressent immédiatement la riche histoire de cet imposant bâtiment bancaire. Le restaurant se trouve au premier étage, dans l’ancienne salle de réunion. Le jeune chef Yonatan Cohen propose des plats classiques avec de belles notes innovantes en accordant une grande attention aux produits locaux.

Rue du Fossé aux Loups 46, Bruxelles – era-restaurant.com

2. Baba Bistro, Wroclaw, Pologne

En Pologne, Beata Śniechowska est bien connue depuis qu’elle a remporté la deuxième édition de MasterChef Pologne. À Wroclaw, elle a déjà fondé l’un des restaurants les plus branchés de la ville avec Młoda Polska. Elle ajoute désormais sa propre concurrence avec Baba Bistro. Dans ce restaurant intime et expérimental, les saveurs polonaises et internationales se marient, et les clients repartent avec des tonnes d’inspiration pour leur prochain projet de décoration intérieure. L’art polonais a été l’une des forces motrices de l’aménagement intérieur, et cela se ressent dans le moindre recoin de la plus belle des manières.

Nożownicza 1d, Wrocław, Pologne – baba.wroclaw.pl/en/

3. Amiko Gelato, Barcelone, Espagne

Mélangez les pastels colorés de l’Art déco de Miami avec le soupçon de gaieté créée par le studio de décoration d’intérieur le plus branché d’Espagne, Masquespacio, et Amiko Gelato sort de l’usine à rêves. Avec ses quantités colossales de rose, de vert olive, de jaune et de bleu, le glacier devait devenir l’incarnation de ce que ses délices évoquent : le plaisir, la magie et les possibilités infinies. Amiko Gelato se trouve à côté du Passeig de Gràcia, la fierté de la ville avec son emblématique architecture barcelonaise. On vous laisse deviner où les amoureux de l’architecture se retrouvent pour un délicieux goûter…

Carrer del Consell de Cent, 318, L’Eixample, Barcelone, Espagne – @amikogelato

4. Officine Bac @ Grand Hôtel Cayré, Paris, France

If you know you know : le premier bar du majestueux Grand Hôtel Cayré à Saint-Germain-des-Prés est un incontournable avec son long bar, mais pour accéder au deuxième bar, il faut recueillir des informations en interne. Passez la petite porte discrète à l’arrière et découvrez l’Officine Bac : un bar à cocktails et à bouchées exclusif, de style Art déco, où Oliver Blackstone (ex-Silencio) s’occupe des boissons. Il n’y a que 30 places, et comme Paris sera toujours Paris, les réservations sont indispensables.

4 Bd Raspail, Paris, France – miirohotels.com

5. Saint-Jean Deli, Amsterdam, Pays-Bas

D’un côté du Lindengracht d’Amsterdam, les gourmands font patiemment la queue pour le café signature et les pâtisseries raffinées de Saint-Jean depuis un certain temps. Depuis peu, la boulangerie située de l’autre côté de la rue propose également un « deli shop » avec un choix plus copieux : des ciabattas maison généreusement garnies, des brioches aux champignons et à la crème de marrons, et des soupes de saison crémeuses. À consommer sur place ou à emporter.

Lindengracht 99, Amsterdam, Pays-Bas – saintjean.nl

6. Madre, Margate, Royaume-Uni

Anna Managò a travaillé pendant des années comme consultante en stratégie dans l’industrie de la bière, mais elle a basculé dans un univers totalement nouveau lorsqu’elle a préparé son premier pain. Deux ans après cette première cuisson, Madre est aujourd’hui une boulangerie et une sandwicherie qui propose le meilleur de l’Angleterre artisanale avec une finition italienne des plus savoureuses. L’associé d’Anna, Alessio Leone, est chargé des garnitures culinaires à cet effet. Conseil : ne manquez pas de goûter son pain au chocolat noir, inspiré par son amour du chocolat belge, et de parcourir les petits objets artisanaux qui ne manqueront pas non plus de trouver leur place sous le sapin de Noël.

22-23 Cecil Square, Margate, Royaume-Uni – madremargate.co.uk

7. Barracuda, Ixelles

À la fin des années 1930, le bâtiment Flagey était le point central de la radio moderne en Belgique. Aujourd’hui, le « paquebot » de Diongre est synonyme de radiodiffusion régionale et de café Belga, mais depuis quelque temps, il faut surtout se battre pour obtenir une table au Barracuda, la première succursale belge de Big Mamma. On y retrouve tout ce qui a fait la renommée des autres établissements du groupe français : une succession de classiques italiens, de la saltimbocca à la pizza cuite sur pierre. Le tout dans un décor pour lequel le mot opulent a été inventé.

Eugène Flageyplein 18A, Ixelles – bigmammagroup.com

