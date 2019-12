Jumbo et Hema parviennent à un accord final pour leur collaboration

Les chaînes de magasins néerlandaises Jumbo et Hema ont conclu un accord final afin de collaborer aux Pays-Bas et en Belgique, indiquent-elles mardi. Dans le cadre de cet accord, Jumbo acquiert 17 magasins Hema dans des grandes villes néerlandaises et belges.

Comme Albert Heijn, Jumbo pourra livrer ses magasins depuis son centre de distribution aux Pays-Bas, et faire bénéficier les clients belges de ses prix plus avantageux.