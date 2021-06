Les emplois vacants ont augmenté de 22,51% au premier trimestre en Belgique, rapporte jeudi l'office belge de statistique Statbel. Durant cette période, les entreprises belges proposaient 141.565 emplois vacants contre 115.553 au quatrième trimestre 2020 (+22,51%).

Le taux de vacance d'emploi - le nombre d'emplois vacants par rapport au nombre total d'emplois dans l'entreprise - a lui aussi augmenté en passant de 2,91% à 3,51%.

Le nombre d'emplois vacants a progressé dans les trois régions avec respectivement une augmentation de 16.250 postes vacants en Flandre, de 7.609 en Wallonie et de 2.154 à Bruxelles par rapport au quatrième trimestre 2020.

Avec 65% de l'ensemble des emplois vacants en Belgique, la Flandre reste la région du pays présentant le plus grand nombre d'emplois vacants. Elle est suivie par la Wallonie avec 22% et Bruxelles avec 13%.

Le taux de vacance d'emploi reste plus élevé en Flandre (3,83%) et à Bruxelles (3,07%) qu'en Wallonie (3,03%).

Près de 80% (78,9%) des emplois vacants se trouvent dans cinq secteurs principaux: le secteur du non-marchand, les sciences et services, l'industrie, le commerce et la construction.

