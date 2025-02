Le groupe Bel, l’entreprise qui produit entre autres les Babybel et la Vache qui rit, a pour ambition de passer à 50% de végétal dans son portefeuille de produits. Mohamed Zarihoui, directeur de Bel Benelux, répond aux questions de Camille Delannois. Pour lui, produits laitiers et végétaux sont tout à fait compatibles et si le marché est encore petit, il lui prédit un grand avenir.