BNP Paribas Fortis : le projet “Accenture” sous tension

Premier réseau bancaire du pays, BNP Paribas Fortis prévoit de transférer 500 employés vers Accenture pour moderniser ses services administratifs. Présenté comme une optimisation, le projet inquiète les syndicats qui dénoncent une restructuration déguisée et prévoient de mener des actions.

Suite à une nouvelle réunion de conciliation avec la direction qui a échoué ce jeudi, les syndicats brandissent la menace d’une grève chez BNP Paribas Fortis, une première depuis plus de vingt ans. En cause : le projet de transfert d’une partie du back-office de la banque, son “client service center”, vers une entité d’Accenture, géant mondial du conseil et de la sous-traitance IT.

Optimisation opérationnelle

Comptant un peu plus de 1.000 employés, le “client service center” de BNP Paribas Fortis est un département de la banque qui s’occupe principalement de tâches administratives telles que la rédaction de contrats de crédit et la gestion des successions. Dans le cadre de ce partenariat visant à moderniser et optimiser les services administratifs, il est question de transférer environ 500 de ces employés vers une entité belge créée au sein d’Accenture d’ici le 1er janvier 2026. La direction de BNP Paribas Fortis dit être “convaincue que ce projet est le choix approprié pour la banque”. Elle explique que ce transfert d’activité est motivé par “une recherche de gains d’efficacité” dans un environnement complexe sur le plan réglementaire et concurrentiel. Elle assure que ce transfert se fera avec le maintien de l’emploi et des conditions salariales équivalentes pour les collaborateurs concernés.

… et restructuration déguisée ?

Totalement opposés au projet, les syndicats ne sont pas d’accord avec cette manière de voir les choses. Ils estiment que les justifications fournies par la direction pour cette externalisation sont insuffisantes et craignent une restructuration déguisée, avec à terme des licenciements à la clé. “Je suis sous le choc et la plupart de mes collègues également. On ne nous a rien dit si ce n’est qu’Accenture deviendra notre futur employeur”, témoigne de manière anonyme, dans Le Soir de ce vendredi, l’un des employés du “client service center” de BNP Paribas Fortis que cette dernière souhaite en partie outsourcer vers une nouvelle entité belge d’Accenture.

La première banque du pays dit comprendre les inquiétudes que ce projet suscite chez ses collaborateurs mais ne désespère pas d’engager “un dialogue ouvert sur la mise en œuvre de ce projet”.