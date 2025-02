Porsche Taycan 4 Berline, à point pour les sports d’hiver

On peut avoir envie de l’adhérence d’une quatre roues motrices sans avalanche de puissance.

Voilà pourquoi la Taycan Berline se décline pour le millésime 2025 en version à transmission intégrale d’entrée de gamme : la “4”, moins puissante et moins chère que la “4S”. Jusqu’ici, seul le break Cross Turismo existait en “4” tout court ; c’est désormais aussi le cas de la berline.

Avec plus de 400 ch, cette Taycan intégrale “de base” ne manque jamais de puissance et accélère même plus fort que la version propulsion (roues arrière motrices) équivalente, grâce à sa meilleure adhérence. La Taycan 4 est également mieux armée pour affronter la neige des sports d’hiver ou la pluie qui tapisse souvent les routes belges. Et sur sol sec, le passage de deux à quatre roues motrices ne nuit en rien à l’agilité ni à l’équilibre de la voiture : la Taycan reste la limousine électrique la plus vivante du moment, grâce à son châssis athlétique et le rendu précis de son volant.

On apprécie aussi l’excellent compromis confort/tenue de route de la suspension pneumatique, offerte de série. Bien sûr, avec ses deux moteurs (un sur chaque essieu), la Taycan 4 est plus lourde (+ 80 kilos) que la propulsion et consomme donc un peu plus, ce qui réduit l’autonomie d’environ 30 kilomètres. En pratique, comptez environ 315 kilomètres d’autonomie réelle avec la pile d’origine (82,3 kWh utiles) et 370 kilomètres avec la batterie Performance Plus optionnelle (97 kWh).

Le tarif est salé, mais cette nouvelle version intégrale d’entrée de gamme (à partir de 108.000 euros) est selon nous l’une des meilleures Taycan. Elle est certes 5.000 euros plus chère que la propulsion mais nettement plus efficace sur revêtements glissants, tout en coûtant 15.000 euros de moins que la “4S” (123.000 euros, 598 ch), dont le surcroît de puissance n’est pas utile au quotidien, tant la “4” file déjà très bien.

Un très bon compromis au sein de la gamme Taycan Berline.

TAYCAN 4 BERLINE

– 2 moteurs électriques synchrones, 435 ch en pic (320 kW) / 610 Nm ;

– batterie



Performance Plus :

– 97 kWh utiles ;

– temps de charge :

* environ 50h sur prise domestique,

* 11h sur borne AC (11 kW),

* de 10 à 80% en 18 min. sur borne DC (320 kW max.) ;

– longueur : 4,96 mètres ;

– poids : 2.250 kg



Performances :

– vitesse maxi : 230 km/h (bridée) ;

– 0-100 km/h en 4,6 s ;

– autonomie officielle/de l’essai : 555 km/373 km ;

– consommation moyenne de l’essai : 26,0 kWh/100 km ;

– rejets CO2 : 0 g/km



Prix : 108.000 euros (+ 6.248 euros pour la batterie Performance Plus) ; déductibilité fiscale : 100%

Les + :

– Entrée de gamme intégrale cohérente et plaisante ;

– autonomie intéressante ;

– puissance de charge en DC ;

– tenue de route très efficace

Les – :

– Tarif élevé ;

– options nombreuses et chères ;

– chargeur AC de 11 kW seulement ;

– visibilité arrière médiocre ;

– garde au toit à l’arrière pour les grands gabarits