Comment Vladimir Poutine pense manipuler Donald Trump

À en juger par la propagande russe, Vladimir Poutine semble plus proche que jamais d’une victoire en Ukraine. En Europe, l’inquiétude grandit alors que Donald Trump bouleverse l’alliance transatlantique et attribue à tort la responsabilité de la guerre à l’Ukraine. « Vous n’auriez jamais dû commencer cela », a-t-il déclaré le 18 février depuis Mar-a-Lago, en Floride.

Mais trois ans après l’invasion, la définition même de la victoire pour Poutine reste floue. Ses objectifs restent vagues. Sa « mission militaire spéciale » ayant été préparée en secret, à l’insu du gouvernement et du peuple russe. Il évoque la défense de la souveraineté russe, mais de nombreux facteurs échappent à son contrôle. La situation politique en Ukraine, la réarmement de l’Europe et surtout la position de Trump.

Une ligne américaine incertaine

Trump n’a pas de stratégie claire. Ses options oscillent entre un arrêt total du soutien à l’Ukraine, un renforcement de l’aide militaire et des sanctions contre la Russie. Le 18 février, à Riyad, a eu lieu la première rencontre directe entre responsables américains et russes depuis trois ans. Ils ont convenu d’entamer des négociations sur l’Ukraine et des « intérêts géopolitiques communs ». Des discussions évoquent même un sommet Trump-Poutine avant mars.

Pour Poutine, cette diplomatie floue est une aubaine. Trump, qui se voit comme un négociateur hors pair, considère les pourparlers comme une opportunité de mettre rapidement fin à une guerre « ridicule ». Mais selon un responsable américain, Poutine perçoit ces négociations comme une phase d’un conflit plus large. Il est convaincu qu’il a plus d’endurance que l’Ukraine ou de l’ OTAN affaibli. En tant que joueur de poker, il affiche confiance et puissance. Mais, ses cartes sont en réalité moins fortes qu’il ne veut faire croire ses adversaires. De plus, la fin de la guerre pourrait lui poser des problèmes en interne.

Poutine face à une guerre d’usure

Les pertes en matériel militaire sont considérables. Plus de la moitié des 7 300 chars russes en réserve ont été détruits. Seuls 500 peuvent être remis en état rapidement. D’ici avril, la Russie pourrait être à court de chars T-80. L’année dernière, elle a perdu deux fois plus de systèmes d’artillerie que durant les deux années précédentes. Le recrutement de nouveaux soldats devient de plus en plus coûteux. Une mobilisation générale serait politiquement risquée. Selon les sondages, une majorité de Russes préférerait voir la guerre s’achever.

Sur le plan économique, la Russie a résisté aux sanctions grâce à une banque centrale efficace, des prix élevés des matières premières et des mesures de relance. Mais l’orientation de l’économie vers l’industrie militaire a fait grimper l’inflation au-delà de 10 %. Tandis que les taux d’intérêt atteignent 21 %, leur plus haut niveau en vingt ans. Le pays souffre d’une grave pénurie de main-d’œuvre.

Un récession à venir

Les chiffres économiques officiels ne sont pas fiables. Le service statistique russe ajuste constamment les prévisions de croissance. Un rapport confidentiel de la Banque centrale et du ministère de l’Économie qui a fuité avertit qu’une récession pourrait survenir avant même que l’inflation soit maîtrisée. L’ancien vice-ministre des Finances, Oleg Vyugin, affirme que le Kremlin devra bientôt choisir. Soit réduire les dépenses militaires, soit faire face à une spirale inflationniste incontrôlée.

Le fonds souverain russe s’amenuise

D’après l’ancien ministre des Finances Mikhaïl Zadornov, il est passé de 7,4 % du PIB à moins de 2 %. Les exportations, qui représentaient 417 milliards de dollars en 2023, sont mises à mal par les sanctions et la baisse des prix des matières premières. En décembre, elles ont chuté de 20 % par rapport à l’année précédente. Kirill Rogov, analyste au sein du groupe de réflexion Re: Russia, affirme que les sanctions et la baisse des prix de l’acier et des produits agricoles réduisent de plus en plus les capacités de la Russie à poursuivre son agression. Poutine parie sur le fait qu’il pourra tenir plus longtemps que l’Ukraine. Ou, qu’il pourra manipuler Trump pour conclure un accord qui redonnerait à la Russie l’accès à l’économie mondiale.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le président américain Donald Trump lors du sommet du G20 à Osaka le 28 juin 2019. (Photo de Brendan Smialowski / AFP) (Photo par BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Trump, une opportunité pour Poutine ?

Face à la fragilité de Poutine, certains observateurs occidentaux s’inquiètent que les États-Unis envisagent des concessions trop rapides. Même si l’Occident ne peut garantir totalement la sécurité de l’Ukraine, le maintien des sanctions pourrait affaiblir l’appareil de guerre russe, est d’avis Rogov. Mais Trump est surtout concentré sur sa promesse d’arrêter rapidement le conflit, plutôt que sur une stratégie de long terme pour contenir la Russie.

« Nous avons enfin Poutine dans la position que nous voulions depuis trois ans », affirme un responsable américain. “Ce serait une énorme erreur de le laisser échapper à la défaite maintenant.” Poutine pense que Trump n’est pas seulement impatient, mais aussi facile à influencer. Il flatte le président américain et lui offre rapidement des succès visibles. Ainsi, le 11 février, il a libéré Marc Fogel, un Américain détenu en Russie depuis 2021. Mais les exigences fondamentales de Moscou restent inchangées. L’Ukraine ne doit pas rejoindre d’alliance militaire. Son armée doit être réduite, aucune troupe occidentale ne doit être présente sur son territoire. De plus, la Russie exige la reconnaissance de l’annexion de la Crimée et des quatre autres régions occupées.

L’essentiel, comme Poutine l’a déjà indiqué en juin 2024, est qu’il ne veut pas d’un cessez-le-feu temporaire qui permettrait à l’Ukraine de se réarmer. Il souhaite un accord définitif qui entraînerait la levée des sanctions et permettrait à la Russie de reconstruire son armée.

Il semble que Poutine espère que la Russie tiendra plus longtemps que l’Ukraine dans le conflit, ou qu’il puisse convaincre Donald Trump de conclure un accord qui redonnerait à la Russie l’accès à l’économie mondiale.

Une stratégie à long terme

Même si les combats s’arrêtent, Poutine continuera à chercher à affaiblir l’Europe et à restaurer l’influence russe. Son objectif ultime est de briser l’Ukraine et de démanteler la domination américaine sur le continent, explique Steve Covington, conseiller du commandement de l’OTAN en Europe. Selon lui, Poutine considère que « l’ensemble du système de sécurité euro-atlantique est en train de s’effondrer sous nos yeux ».

Le Kremlin a probablement été satisfait d’entendre le vice-président américain J.D. Vance, lors de la Conférence sur la sécurité de Munich du 15 février, reprendre une rhétorique proche de celle de Moscou. C’est lors de cette même conférence qu’en 2007, Poutine avait pour la première fois déclaré qu’il était prêt à affronter l’Occident. Le Kremlin espère aussi que les partis d’extrême droite européens favorables à la Russie, que Vance admire, gagneront du terrain lors des prochaines élections européennes.

Des tensions au sein du pouvoir russe

Pour Poutine, préserver son pouvoir reste la priorité absolue. Mettre fin à la guerre comporte des risques. Des centaines de milliers de soldats retourneraient en Russie. Des luttes internes pourraient éclater entre différentes factions politiques. Le rapprochement diplomatique de Trump donne de l’espoir aux forces modérées en Russie qui désapprouvaient silencieusement la guerre. Mais ils ont peu de poids politique, mais espèrent que Trump pourrait influencer la politique de Poutine.

“En revanche, il y a les ‘bénéficiaires de la guerre’. Pour eux, le régime de Poutine repose sur la confrontation, avec la violence et la corruption comme liants. Les oligarques gagnent beaucoup d’argent grâce au commerce noir du pétrole et d’autres ressources, similaire aux réseaux de contrebande des Gardiens de la Révolution iraniens. Les services de sécurité recherchent à la fois des ‘cinquièmes colonnes’ qui souhaitent la paix et des ultranationalistes qui considèrent toute concession comme une trahison.”

« Arrêter les tueries »

Trump a raison de vouloir « arrêter les tueries ». Mais si un cessez-le-feu permet à l’Ukraine de se reconstruire, pousse l’Europe à renforcer sa défense et maintient certaines sanctions contre la Russie, il pourrait aussi freiner les ambitions de Poutine.

Toutefois, Poutine mise sur sa capacité à tenir plus longtemps que l’Ukraine. Ou sur son talent à manipuler Trump pour conclure un accord qui restaurerait l’accès de la Russie à l’économie mondiale, affaiblirait l’Ukraine et laisserait une Europe trop divisée pour se défendre.

The Economist