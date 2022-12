Différents pays du pourtour méditerranéen attirent les télétravailleurs à passer l'hiver sous leurs latitudes ensoleillées. Le coût de la vie étant beaucoup moins cher qu'en Belgique. Mais, est-il réaliste de passer un mois en Tunisie pour 750 euros tout compris, comme l'annonçait à la rentrée TUI? On a vérifié.

Passer les quelques mois pluvieux - pour ne pas dire lugubres - de cet automne-hiver au soleil, l'idée est plus qu'attrayante pour les télétravailleurs. Selon le voyagiste TUI, le concept de "workation" (contraction de "work"travail et de "vacation" vacances) outre le plein de vitamines D serait une manière efficace d'économiser sur sa facture d'énergie.

Rester à la maison cet hiver alourdit en effet la facture énergétique. "Télétravailler coûte cher", résume une étude récente de la start-up Silversquare, selon laquelle presque un Belge sur trois (28%) désire adapter ses habitudes de travail à cause des prix exorbitants de l'énergie. Parmi les sondés, la moitié prévoit de retourner plus souvent au bureau, tandis que trois sur cinq opteraient pour le coworking.

© GETTY

Autre solution envisagée quand c'est possible (entendez : sans enfants à conduire à l'école chaque matin) : télétravailler depuis l'étranger. L'objectif est double : éviter de faire tourner sa chaudière pendant les mois les plus froids et profiter, par la même occasion, d'un coût de la vie moindre. Et, cerise sur le gâteau, du beau temps. Pour autant évidemment que les frais (loyer, prêt hypothécaire) à payer en Belgique n'en annulent pas les bénéfices financiers...

50% de réservations supplémentaires

"Nous avons noté 50% de réservations pour les longs séjours en plus pour cet hiver que l'an dernier", explique à Trends Tendances Sarah Saucin, porte-parole de TUI Belgique. "Un choix pertinent quand on sait que le budget pour un long séjour est proche de celui dépensé en restant à la maison", ajoute la porte-parole du tour opérateur belge.

Qu'entend-on par "longs séjours" ? "Les prix "longs séjours" sont des prix pour 4 semaines en all inclusive dans certains hôtels de Tunisie ou de Turquie. Ces hôtels sont à des prix promotionnels d'une part car ils sont proposés en basse saison, et d'autre part, car il s'agit pour l'hôtelier de remplir ses chambres sur un plus long terme", nous détaille Sarah Saucin. Les hôtels accueillent en effet volontiers les vacanciers pour de longues périodes : les frais d'entretien des chambres sont moins élevés et ils ont une garantie d'occupation sur plusieurs mois.

Lire aussi | Travailler l'hiver au soleil

750 euros par mois en ALL IN, vraiment ?

Les destinations non européennes de la Méditerranée offrent de loin les conditions les plus intéressantes. Niveau budget, la Tunisie se révèle être le pays aux coûts imbattables pour passer l'hiver au soleil. Pour seulement 750 euros, il est possible, hors vacances scolaires, de passer un mois dans un complexe hôtelier en formule ALL-IN, assurait TUI en septembre dernier.

Le coût de la vie est en effet nettement moins cher dans ce pays du Maghreb par rapport à la France ou la Belgique. Une Française que nous avons croisée sur l'île de Djerba nous détaille son bonheur de vivre en Tunisie 6 mois sur l'année dans sa résidence secondaire, qu'elle nous décrit comme une "grande maison avec piscine" acquise pour environ 150.000 euros : "Nous avons divisé le coût de la vie par 3 ! En France, on paie beaucoup plus cher nos courses et notre énergie. En plus du climat clément, c'est tout bénéfice de s'installer ici en hiver", s'enthousiasme-t-elle.

Des offres à moins de 1000 euros

Alors, est-il vraiment possible de passer un mois cet hiver au soleil à moins de 1000 euros par mois tout compris ? Nous avons réalisé quelques simulations pour le mois de janvier sur les différents sites des tours opérateurs actifs en Belgique, en évitant délibérément le mois de décembre car cette période est plus chère à cause des vacances de fin d'année.

Parmi les différentes offres consultées, celle du tour opérateur YelloSun nous a semblé la plus intéressante. Un séjour de 33 nuitées (du 8/01 au 10/02/2023) en All In dans un complexe 4 étoiles en Tunisie (Hammamet) revient à 920 euros par personne. Notons dans ce cas qu'une réservation réalisée pour deux adultes fait baisser la note (on évite en effet le supplément single).

© PG

Avec Sunweb, il est possible de louer pour 830 euros un appartement pendant un mois dans un complexe 3 étoiles avec piscine en Algarve (petit-déjeuner inclus) début janvier. Les formules all-in débutent à partir de 850 euros pour l'Égypte, 1.200 euros pour Espagne, nous informe le tour opérateur.

En revanche, nous n'avons pas trouvé l'offre imbattable à 750 euros vantée par TUI à la rentrée. Sarah Saucin nous en explique la raison : "En septembre, nous travaillions avec des promotions supplémentaires pour réservation rapide. Ces promotions ont pris fin". Elle ajoute : "De manière générale, le prix des voyages est influencé par l'offre et la demande. Pour cet hiver, la demande est en hausse pour les destinations au rapport qualité-prix intéressant comme la Tunisie ou la Turquie, ce qui joue un rôle dans la hausse des prix."

La Turquie et l'Espagne plus chères

"Cependant, commente encore Sarah Saucin, nous arrivons à des prix encore très intéressants. Aux prix en rouge affichés sur notre site, il faut encore ôter 200 euros par dossier de promotion pour les longs séjours de 3 semaines ou plus. Il s'agit d'une promotion accordée par certains hôteliers, ce qui nous mène à des prix par personne en dessous de 1000 euros."

En faisant une simulation sur le site de TUI, nous tombons effectivement, entre autres, sur un séjour à Djerba (Tunisie) pour la période encodée du 7 janvier au 4 février (28 nuitées) pour un peu plus de 1110 euros par personne par mois en ALL IN dans un hôtel 4 étoiles. Pour deux personnes, la note finale revient aux alentours de 950 euros.

Pas moins de 150 hôtels de l'offre TUI proposent des réductions supplémentaires pour les séjours de trois semaines ou plus. En comparaison, la Turquie et l'Espagne sont des destinations plus onéreuses.

Un environnement de travail professionnel

Le tour opérateur TUI a vite saisi le potentiel du télétravail à l'étranger et propose une offre estampillée "workation" bien ficelée. "Nous proposons cette offre depuis 2020 et l'avènement généralisé du télétravail structurel suite à la pandémie", explique Sarah Saucin. L'opérateur a sélectionné un certain nombre de logements adaptés et confortables en Belgique et à l'étranger, principalement au soleil mais aussi à la montagne, dans des stations de ski.

TUI assure garantir un environnement de travail professionnel et sûr ainsi que des services et facilités adaptés. Pour cette offre spécifique, les prix sont plus élevés mais restent attrayants. Il est possible de passer le mois de janvier sur la Riviera Turque en All inclusive pour 2600 euros.

Le télétravailleur est certain en cochant l'option "workation" de bénéficier de tout l'équipement d'un bureau confortable, au calme. Ainsi que de tous les services hôteliers (lits faits, serviettes et café), de l'utilisation des salles de réunion sur demande tout comme de l'utilisation gratuite du centre de bien-être et des équipements sportifs de l'établissement avant ou après sa journée de travail ou même sur le temps de midi.

Et surtout condition sine qua non pour travailler efficacement, d'un wifi performant et un tarif téléphonique décent dans sa chambre. Pour rappel, le roaming est payant dans les pays situés en dehors de l'Union européenne. Le surcoût peut donner quelques mauvaises surprises. Il est donc nécessaire de concentrer la communication sur internet (WhatsApp, Skype, Zoom, etc.) et si ce n'est pas possible, de prendre une option qui limitera le surcoût téléphonique.

TUI semble le seul tour opérateur à avoir investi dans ce créneau marketing. YelloSun propose des longs séjours en Tunisie mais n'a pas d'offres spécifiques "workation", nous fait savoir son directeur. Sunweb propose plusieurs logements qui conviennent à du "télétravail confortable" de l'étranger, selon ses dires - notamment en Algvarve - mais sans l'estampiller de cette manière dans ses offres.

© GETTY Blended travel, quand les frontières entrent voyage d'affaires et vacances se brouillent A côté du concept de "workation", un autre terme a fait son apparition dans le langage des voyageurs d'affaires, rapporte le site etourisme.info qui se base sur une étude OpinionWay pour Kyriad réalisée cet été. Plus d'un voyageur français d'affaires sur deux aurait ainsi prolongé un déplacement professionnel d'un ou plusieurs jours pour visiter ou prendre des congés sur place. 53% des répondants se disent être prêts à demander à leur employeur de leur permettre de profiter d'un déplacement professionnel pour rester télétravailler sur place. Suite à ce brouillage des frontières entre déplacement professionnel, vacances et télétravail est apparu le néologisme anglais de "blended travel " qu'on pourrait traduire par "voyage mixte" ou "voyage hybride" en français. Le "Blended Travel" est l'un des phénomènes majeurs de 2022 dans le secteur des voyages d'affaires rapporte le site d'information Skift. Ce terme comprend aussi bien les voyageurs qui ajoutent une dimension loisir à leurs déplacements professionnels ("bleisure") ; les voyageurs qui restent plus longtemps sur leur lieu initial de vacances pour télétravailler ("workation") ou encore les nomades numériques qui travaillent de n'importe où dans le monde, à la condition d'avoir à disposition un WIFI performant, même sur la plage. Les hébergements adaptent leurs offres à ces voyages hybrides. Des nouveaux concepts mélangeant vacances et travail apparaissent comme les plateformes "Selina" ou encore "Blueground", constate etourismeinfo.be. Les chaînes hôtelières traditionnelles s'y mettent également, à l'instar de la châine Marriott qui annonçait il y a quelques jours le lancement de sa marque "appartement" spécialement conçue pour les séjours mixtes prolongés. Lire aussi: Workation: six hôtels parfaits pour télétravailler

Passer les quelques mois pluvieux - pour ne pas dire lugubres - de cet automne-hiver au soleil, l'idée est plus qu'attrayante pour les télétravailleurs. Selon le voyagiste TUI, le concept de "workation" (contraction de "work"travail et de "vacation" vacances) outre le plein de vitamines D serait une manière efficace d'économiser sur sa facture d'énergie. Rester à la maison cet hiver alourdit en effet la facture énergétique. "Télétravailler coûte cher", résume une étude récente de la start-up Silversquare, selon laquelle presque un Belge sur trois (28%) désire adapter ses habitudes de travail à cause des prix exorbitants de l'énergie. Parmi les sondés, la moitié prévoit de retourner plus souvent au bureau, tandis que trois sur cinq opteraient pour le coworking.Autre solution envisagée quand c'est possible (entendez : sans enfants à conduire à l'école chaque matin) : télétravailler depuis l'étranger. L'objectif est double : éviter de faire tourner sa chaudière pendant les mois les plus froids et profiter, par la même occasion, d'un coût de la vie moindre. Et, cerise sur le gâteau, du beau temps. Pour autant évidemment que les frais (loyer, prêt hypothécaire) à payer en Belgique n'en annulent pas les bénéfices financiers..."Nous avons noté 50% de réservations pour les longs séjours en plus pour cet hiver que l'an dernier", explique à Trends Tendances Sarah Saucin, porte-parole de TUI Belgique. "Un choix pertinent quand on sait que le budget pour un long séjour est proche de celui dépensé en restant à la maison", ajoute la porte-parole du tour opérateur belge. Qu'entend-on par "longs séjours" ? "Les prix "longs séjours" sont des prix pour 4 semaines en all inclusive dans certains hôtels de Tunisie ou de Turquie. Ces hôtels sont à des prix promotionnels d'une part car ils sont proposés en basse saison, et d'autre part, car il s'agit pour l'hôtelier de remplir ses chambres sur un plus long terme", nous détaille Sarah Saucin. Les hôtels accueillent en effet volontiers les vacanciers pour de longues périodes : les frais d'entretien des chambres sont moins élevés et ils ont une garantie d'occupation sur plusieurs mois. Les destinations non européennes de la Méditerranée offrent de loin les conditions les plus intéressantes. Niveau budget, la Tunisie se révèle être le pays aux coûts imbattables pour passer l'hiver au soleil. Pour seulement 750 euros, il est possible, hors vacances scolaires, de passer un mois dans un complexe hôtelier en formule ALL-IN, assurait TUI en septembre dernier. Le coût de la vie est en effet nettement moins cher dans ce pays du Maghreb par rapport à la France ou la Belgique. Une Française que nous avons croisée sur l'île de Djerba nous détaille son bonheur de vivre en Tunisie 6 mois sur l'année dans sa résidence secondaire, qu'elle nous décrit comme une "grande maison avec piscine" acquise pour environ 150.000 euros : "Nous avons divisé le coût de la vie par 3 ! En France, on paie beaucoup plus cher nos courses et notre énergie. En plus du climat clément, c'est tout bénéfice de s'installer ici en hiver", s'enthousiasme-t-elle. Alors, est-il vraiment possible de passer un mois cet hiver au soleil à moins de 1000 euros par mois tout compris ? Nous avons réalisé quelques simulations pour le mois de janvier sur les différents sites des tours opérateurs actifs en Belgique, en évitant délibérément le mois de décembre car cette période est plus chère à cause des vacances de fin d'année. Parmi les différentes offres consultées, celle du tour opérateur YelloSun nous a semblé la plus intéressante. Un séjour de 33 nuitées (du 8/01 au 10/02/2023) en All In dans un complexe 4 étoiles en Tunisie (Hammamet) revient à 920 euros par personne. Notons dans ce cas qu'une réservation réalisée pour deux adultes fait baisser la note (on évite en effet le supplément single). Avec Sunweb, il est possible de louer pour 830 euros un appartement pendant un mois dans un complexe 3 étoiles avec piscine en Algarve (petit-déjeuner inclus) début janvier. Les formules all-in débutent à partir de 850 euros pour l'Égypte, 1.200 euros pour Espagne, nous informe le tour opérateur. En revanche, nous n'avons pas trouvé l'offre imbattable à 750 euros vantée par TUI à la rentrée. Sarah Saucin nous en explique la raison : "En septembre, nous travaillions avec des promotions supplémentaires pour réservation rapide. Ces promotions ont pris fin". Elle ajoute : "De manière générale, le prix des voyages est influencé par l'offre et la demande. Pour cet hiver, la demande est en hausse pour les destinations au rapport qualité-prix intéressant comme la Tunisie ou la Turquie, ce qui joue un rôle dans la hausse des prix.""Cependant, commente encore Sarah Saucin, nous arrivons à des prix encore très intéressants. Aux prix en rouge affichés sur notre site, il faut encore ôter 200 euros par dossier de promotion pour les longs séjours de 3 semaines ou plus. Il s'agit d'une promotion accordée par certains hôteliers, ce qui nous mène à des prix par personne en dessous de 1000 euros." En faisant une simulation sur le site de TUI, nous tombons effectivement, entre autres, sur un séjour à Djerba (Tunisie) pour la période encodée du 7 janvier au 4 février (28 nuitées) pour un peu plus de 1110 euros par personne par mois en ALL IN dans un hôtel 4 étoiles. Pour deux personnes, la note finale revient aux alentours de 950 euros. Pas moins de 150 hôtels de l'offre TUI proposent des réductions supplémentaires pour les séjours de trois semaines ou plus. En comparaison, la Turquie et l'Espagne sont des destinations plus onéreuses. Le tour opérateur TUI a vite saisi le potentiel du télétravail à l'étranger et propose une offre estampillée "workation" bien ficelée. "Nous proposons cette offre depuis 2020 et l'avènement généralisé du télétravail structurel suite à la pandémie", explique Sarah Saucin. L'opérateur a sélectionné un certain nombre de logements adaptés et confortables en Belgique et à l'étranger, principalement au soleil mais aussi à la montagne, dans des stations de ski. TUI assure garantir un environnement de travail professionnel et sûr ainsi que des services et facilités adaptés. Pour cette offre spécifique, les prix sont plus élevés mais restent attrayants. Il est possible de passer le mois de janvier sur la Riviera Turque en All inclusive pour 2600 euros. Le télétravailleur est certain en cochant l'option "workation" de bénéficier de tout l'équipement d'un bureau confortable, au calme. Ainsi que de tous les services hôteliers (lits faits, serviettes et café), de l'utilisation des salles de réunion sur demande tout comme de l'utilisation gratuite du centre de bien-être et des équipements sportifs de l'établissement avant ou après sa journée de travail ou même sur le temps de midi. Et surtout condition sine qua non pour travailler efficacement, d'un wifi performant et un tarif téléphonique décent dans sa chambre. Pour rappel, le roaming est payant dans les pays situés en dehors de l'Union européenne. Le surcoût peut donner quelques mauvaises surprises. Il est donc nécessaire de concentrer la communication sur internet (WhatsApp, Skype, Zoom, etc.) et si ce n'est pas possible, de prendre une option qui limitera le surcoût téléphonique.TUI semble le seul tour opérateur à avoir investi dans ce créneau marketing. YelloSun propose des longs séjours en Tunisie mais n'a pas d'offres spécifiques "workation", nous fait savoir son directeur. Sunweb propose plusieurs logements qui conviennent à du "télétravail confortable" de l'étranger, selon ses dires - notamment en Algvarve - mais sans l'estampiller de cette manière dans ses offres.