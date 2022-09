Selon le voyagiste TUI, ce serait une manière d'économiser sur la note de chauffage.

Télétravailler depuis un pays ensoleillé, c'était déjà un peu la mode durant les étés de la pandémie. Le voyagiste TUI avance que la crise énergétique élargit cette approche à la saison froide. "Nous avons noté 50% de réservations en plus pour l'hiver que l'an dernier", constate Sarah Saucin, porte-parole de TUI Belgique. Des réservations hivernales supérieures de quelques pour cent à celles enregistrées en 2019, donc avant le Covid. Les longs séjours hivernaux au soleil ne sont pas nouveaux mais ils étaient jusqu'ici surtout pratiqués par des retraités fuyant les frimas. "La tendance s'était affaiblie depuis 2000, les retraités tendant à faire plusieurs voyages plutôt qu'un long séjour", continue Sarah Saucin. Réduire la facture du chauffage, qui promet d'être énorme, pourrait toutefois faire office de nouvelle motivation. Cela tombe bien pour le secteur des voyagistes et des hébergeurs qui tourne souvent au ralenti en hiver, du moins hors des zones de ski. D'autant qu'aux retraités s'ajoutent ceux qui peuvent travailler à distance. TUI, premier voyagiste en Belgique, parle de séjours à partir de 900euros tout compris par personne en Turquie, pour quatre semaines, avec wifi dans la chambre. Des prix attractifs, l'approche commerciale consistant à attirer les clients avec une réduction pour les longs séjours."Nous négocions avec des hôteliers pour étendre l'offre en basse saison", poursuit la porte-parole. L'offre se situe surtout en Turquie, en Tunisie et en Espagne. Mais ne concerne pas la Grèce, trop venteuse en hiver. Sur Airbnb, certains propriétaires proposent aussi des logements à des tarifs réduits pour des périodes de trois semaines et davantage un peu partout en Europe (et au-delà). Il faut toutefois bien s'assurer, avant de partir, que les conditions soient suffisantes pour travailler confortablement: wifi performant et tarif téléphonique décent. Pour rappel, le roaming est payant dans les pays situés en dehors de l'Union européenne. Le surcoût peut être conséquent. Il est donc nécessaire de concentrer la communication sur internet (WhatsApp, Skype, Zoom, etc.) et si ce n'est pas possible, de prendre une option qui limitera le surcoût téléphonique.