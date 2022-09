Test Achats, l'organisation de défense des consommateurs, dénonce les promotions des supermarchés qui ne tiendraient pas toujours leurs promesses. Ces derniers réfutent les critiques.

Les enseignes de la grande distribution multiplient les promotions, que ce soit dans les rayons de Delhaize avec les Petits Lions, le Festival des marques chez Colruyt, les 1.000 produits à moins d'un euro ou encore les 100 prix bloqués chez Carrefour. "Les consommateurs cherchent légitimement des moyens de réduire leurs dépenses, mais entre les fausses promotions et les informations trompeuses, cette tâche leur est rendue difficile", s'indigne Julie Frère, porte-parole de Test Achats. La part des produits achetés en promotion représente 18%, selon le magazine de la distribution Gondola. Test Achats a examiné certaines d'entre elles et pointent le fait qu'elles "ne sont pas toutes transparentes". Avec une augmentation de prix de 12,3% dans les supermarchés, les consommateurs sont forcément plus attentifs aux promotions. Celles-ci permettent à la grande distribution de se démarquer de la concurrence. Objectif? Garder des parts de marché et maintenir le pouvoir d'achat des consommateurs. "Nous sommes tous touchés par l'inflation et cela devenait compliqué pour le client, explique Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. Nous avons donc réagi en proposant des réductions sur nos marques propres." L'enseigne au Lion diminue ses marges sur ses produits afin de garder des prix abordables. Une action saluée par Test Achats qui se montre cependant moins enthousiaste concernant les modifications apportées à la carte de fidélité et la réduction Nutriscore. L'organisation critique le fait que les clients qui possèdent une carte SuperPlus ne bénéficieront plus automatiquement d'une réduction de 5% sur tous les produits avec Nutriscore A et B. Alors que certaines enseignes ont été pointées du doigt pour "un manque de transparence", celles-ci remettent en cause la méthodologie utilisée par l'association de consommateurs. Carrefour a annoncé un gel des prix sur 100 produits pendant 100 jours mais Test Achats indique n'en avoir dénombré que 58. "Nous avons clairement indiqué que le nombre de produits pouvait varier en fonction de la taille du magasin", précise la porte-parole Aurélie Gerth. Concernant la campagne des 1.000 produits à moins d'un euro de Carrefour, Test Achats affirme que la chaîne n'a "rendu aucun de ses produits moins cher". Le problème c'est que Carrefour n'a jamais prétendu baisser ses prix dans le cadre de cette action. "Nous avons juste attiré l'attention des consommateurs sur 1.000 produits qui coûtent moins d'un euro", ajoute Aurélie Gerth.