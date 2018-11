Amazon dans le viseur du gendarme anti-cartel allemand

Dans le détail, le Bundeskartellamt se penchera sur les clauses imposées par Amazon aux autres commerçants, le recensement de leurs produits, les conditions d'annulation ou les modalités de paiement, précise-t-il. Amazon joue un "double rôle" de premier distributeur en ligne et de gestionnaire de la plus grande plate-forme de vente en ligne, fonctionnant à ce titre comme un "gardien" de l'accès aux clients, explique Andreas Mundt, président du gendarme anti-cartel. Au vu de cette double casquette, il peut "potentiellement gêner l'accès à la plate-forme des autres distributeurs", poursuit M. Mundt, saisi de "nombreuses plaintes" à ce sujet.

"La moitié des produits vendus dans le monde par Amazon proviennent de petites et moyennes entreprises", s'est défendu le géant dans un communiqué. Le groupe assure que son rôle d'intermédiaire commercial, loin d'écraser les autres distributeurs, "permet aux PME d'atteindre des centaines de millions de clients dans le monde et de concurrencer les grandes marques". Les "dizaines de milliers de PME allemandes" qui utilisent Amazon ont réalisé en 2017 des exportations records de plus de 2,1 milliards d'euros, argumente le groupe américain.

Amazon fait depuis la mi-septembre l'objet d'une enquête de la Commission européenne sur l'utilisation des données collectées par le groupe grâce aux détaillants présents sur sa plateforme, qui pourraient lui conférer un avantage commercial. Les deux procédures menées à Bruxelles et en Allemagne "se complètent", a expliqué le patron de l'anti-cartel allemand.