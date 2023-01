Partir aux sports d'hiver avec une voiture électrique peut paraitre compliqué. En cause notamment les batteries qui ne supportent pas bien le froid. Voici quelques conseils pour que la route vers votre station de ski soit sans encombre.

En période de froid, des messages alarmants concernant l'autonomie des batteries électriques - jusqu'à -25 % - à cause des températures glaciales peuvent clignoter sur certains tableaux de bord de véhicules. Arval Belgique, société spécialisée dans les solutions de mobilité, donne quelques conseils pour se rendre en toute sécurité et avec une autonomie maximale vers sa destination de sport d'hiver.

1. Évitez le gel du câble de recharge

Le câble de recharge est un élément essentiel. En rechargeant le véhicule à l'intérieur, on évite le risque de gel. Cependant, en route ou sur place, il n'est pas toujours possible de recharger sa voiture à l'intérieur. Arval conseille dans ce cas de bien veiller à ce que la prise de la voiture reste bien au sec. "Si celle-ci est quand même humide et qu'elle gèle, utilisez le vieux truc de la bouillotte ou du coussin à noyaux de cerises pour la dégeler. Ne versez surtout pas d'eau (chaude) sur celle-ci !", conseille Arval. Laisser le câble de recharge dans le coffre de sa voiture devrait aller de soi, mais nous devons tous encore nous habituer à ce nouveau type de conduite (électrique). Au moment du dernier contrôle des bagages, assurez-vous que personne n'a retiré le câble de recharge du coffre.

2. Chauffez votre voiture pendant qu'elle charge

Les températures glaciales influencent non seulement l'autonomie d'une voiture électrique, mais également sa recharge. Recharger un véhicule froid demande beaucoup plus d'énergie qu'un véhicule chaud. Donc, si possible, chauffez votre véhicule pendant que la batterie se recharge.

3. Réglez la température intérieure de votre voiture

Le système de chauffage - dont les sièges et volant chauffants - d'un véhicule utilise 10 à 30 fois plus d'électricité. Mieux vaut donc les désactiver pour économiser de l'énergie.

5. Optez pour des pneus hiver

Dans de nombreux pays de sports d'hiver, les pneus hiver sont obligatoires. Intéressant à savoir : outre le fait d'offrir une meilleure adhérence, ils permettent aux véhicules électriques de perdre moins d'énergie, avance Arval.

6. Évitez tous les gadgets électroniques

L'utilisation de gadgets électroniques influence grandement l'autonomie de la batterie en obligeant le conducteur à la recharger plus souvent. Veillez donc à recharger entièrement smartphones et tablettes avant de partir pour un long voyage. Emportez aussi une batterie extérieure pour vos appareils électriques pour éviter de devoir vous brancher sur la voiture.

7. Adaptez votre style de conduite

Chaque fois que vous relâchez la pédale d'accélérateur, de l'énergie est régénérée, mais vous perdez aussi plus de vitesse qu'avec un véhicule classique. Relâchez donc votre pédale d'accélérateur prudemment afin de ne pas déraper sur les routes glissantes.

8. Contrôlez l'état général de votre véhicule

Enfin, tout comme pour une voiture thermique, il est essentiel de contrôler à temps l'état général du véhicule en cas de températures glaciales ou de départ aux sports d'hiver. Pensez notamment aux essuie-glace, à la pression des pneus hiver, au lave-glace avec de l'antigel, au réglage des rétroviseurs ainsi qu'au fonctionnement des phares (y compris des gros phares) et des feux clignotants.

