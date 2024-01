Voiture électrique: dix conseils pour préserver l’autonomie de sa batterie par temps froid

Rouler par temps froid avec une voiture électrique peut paraitre compliqué. En cause notamment les batteries qui ne supportent pas bien le froid. Voici quelques conseils pour éviter les encombres.

L’autonomie d’une voiture électrique dépend des conditions météorologiques. Selon les experts, une batterie de voiture fonctionne de manière optimale entre 15 et 25 degrés Celsius. Le froid hivernal, mais aussi la chaleur extrême en été, réduisent l’autonomie. Contrairement à la batterie au plomb d’une voiture à essence classique, une voiture électrique est équipée d’une batterie lithium-ion. Un processus chimique – l’échange d’ions et d’électrons entre la cathode et l’anode – génère de l’électricité. En raison du froid, les ions se déplacent moins rapidement, ralentissant la conduction et diminuant les performances de la batterie.

Selon le site spécialisé Recurrent, aux États-Unis, l’autonomie des voitures électriques les plus répandues diminue en moyenne d’environ 30 % par temps de gel par rapport à l’autonomie dans des conditions idéales. La diminution varie considérablement selon la marque et le modèle.

Voici quelques conseils pour rouler en toute sécurité et avec une autonomie maximale par temps froids.

Protégez votre véhicule du froid

Garez votre véhicule en hiver dans un garage fermé ou un espace de stationnement clos. Cela évite à la batterie de trop se refroidir. De plus, dans de nombreux cas, vous pouvez préchauffer votre voiture via une application ou en réglant une minuterie : ainsi, vous amenez la batterie à la température de fonctionnement idéale avant de partir. Idéalement, faites-le pendant que la voiture est encore branchée à la borne de recharge.

2. Évitez le gel du câble de recharge

Le câble de recharge est un élément essentiel. En rechargeant le véhicule à l’intérieur, on évite le risque de gel. Cependant, en route ou sur place, il n’est pas toujours possible de recharger sa voiture à l’intérieur. Arval conseille dans ce cas de bien veiller à ce que la prise de la voiture reste bien au sec. « Si celle-ci est quand même humide et qu’elle gèle, utilisez le vieux truc de la bouillotte ou du coussin à noyaux de cerises pour la dégeler. Ne versez surtout pas d’eau (chaude) sur celle-ci ! », conseille Arval. Laisser le câble de recharge dans le coffre de sa voiture devrait aller de soi, mais nous devons tous encore nous habituer à ce nouveau type de conduite (électrique). Au moment du dernier contrôle des bagages, assurez-vous que personne n’a retiré le câble de recharge du coffre.

3. Chauffez votre voiture pendant qu’elle charge

Les températures glaciales influencent non seulement l’autonomie d’une voiture électrique, mais également sa recharge. Recharger un véhicule froid demande beaucoup plus d’énergie qu’un véhicule chaud. Donc, si possible, chauffez votre véhicule pendant que la batterie se recharge.

4. Réglez la température intérieure de votre voiture

Le système de chauffage – dont les sièges et volant chauffants – d’un véhicule utilise 10 à 30 fois plus d’électricité. Mieux vaut donc les désactiver pour économiser de l’énergie. Bon à savoir également: le chauffage des sièges et du volant consomme beaucoup moins d’énergie que le chauffage conventionnel de tout l’intérieur. Envisagez éventuellement un véhicule équipé d’une pompe à chaleur intégrée. Cela maintient la batterie à la température de fonctionnement optimale. De plus, elle utilise la chaleur résiduelle de l’entraînement électrique, du bloc-batterie et de l’air extérieur pour chauffer l’intérieur. Une pompe à chaleur peut augmenter l’autonomie de 10 à 20 %.

5. Optez pour des pneus hiver

Dans de nombreux pays, les pneus hiver sont obligatoires. Outre le fait d’offrir une meilleure adhérence, ils permettent aux véhicules électriques de perdre moins d’énergie, avance Arval.

6. Évitez tous les gadgets électroniques

L’utilisation de gadgets électroniques influence grandement l’autonomie de la batterie en obligeant le conducteur à la recharger plus souvent. Veillez donc à recharger entièrement smartphones et tablettes avant de prendre la route. Emportez aussi une batterie extérieure pour vos appareils électriques pour éviter de devoir vous brancher sur la voiture.

7. Adaptez votre style de conduite

Chaque fois que vous relâchez la pédale d’accélérateur, de l’énergie est régénérée, mais vous perdez aussi plus de vitesse qu’avec un véhicule classique. Relâchez donc votre pédale d’accélérateur prudemment afin de ne pas déraper sur les routes glissantes.

8. Contrôlez l’état général de votre véhicule

Enfin, tout comme pour une voiture thermique, il est essentiel de contrôler à temps l’état général du véhicule en cas de températures glaciales ou de départ aux sports d’hiver. Pensez notamment aux essuie-glace, à la pression des pneus hiver, au lave-glace avec de l’antigel, au réglage des rétroviseurs ainsi qu’au fonctionnement des phares (y compris des gros phares) et des feux clignotants.

9. Choisissez le bon modèle

Il est judicieux d’opter pour un modèle avec une grande batterie. Cela détermine votre autonomie. Dans la base de données sur les véhicules électriques, nous constatons de grandes différences d’autonomie : de 135 kilomètres (Renault Twingo Electric) à 685 kilomètres (Lucid Air Dream Edition R).

Le temps de charge de la batterie augmente également par temps froid. Encore une fois, la base de données sur les véhicules électriques révèle des différences importantes : une Hyundai Ioniq 6 Long Range 2WD se charge rapidement à 1 290 kilomètres par heure, tandis qu’une Lexus UX 300 ne fait que 170 kilomètres.

10. Suivez les dernières nouveautés

La technologie électrique est en pleine mutation. Des chercheurs de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire en Allemagne ont, par exemple, développé un film de carrosserie avec des cellules photovoltaïques qui augmenterait sensiblement l’autonomie des véhicules. Ce film devrait arriver sur le marché pour environ 100 à 150 euros.

