Quelle est la voiture électrique la plus écologique?

Green NCAP récompense les voitures électriques ayant le plus faible impact sur le climat tout au long de leur durée de vie. Voici leur classement des meilleurs modèles.

La solution la plus économique et la plus écologique consiste à se passer de voiture. Mais quand ce n’est pas possible, mieux vaut se tourner vers des véhicules « propres ». Qu’en est-il des voitures électriques? Vers quelle marque se tourner? Le Green NCAP – une initiative d’Euro NCAP qui teste et évalue les normes de sécurité des voitures depuis de nombreuses années – a réalisé un classement des modèles les plus verts.

La voiture électrique, vraiment écologique?

On a tendance a décrire les véhicules électriques comme des solutions zéro carbone. Mais s’ils n’ont effectivement pas de pot d’échappement et qu’à l’usage, ils dégagent incomparablement moins de CO2 qu’une voiture thermique, il ne faut pas oublier la pollution engendrée par leur production. En particulier celle des batteries, qui émet des gaz à effet de serre. Bref, avant même d’avoir roulé le moindre kilomètre, une voiture électrique a donc une « dette » carbone.

Pour autant, sur le long terme, l’électrification du parc automobile présente bien des avantages pour l’environnement. Surtout si on multiplie les bons gestes pour garantir un usage vert de la voiture (choix du véhicule, recharge avec panneaux solaires, puissance de la batterie…). Le Green NCAP a justement réalisé une analyse des modèles présents sur le marché.

C’est la première fois que l’organisation récompense les voitures en fonction de l’évaluation de leur cycle de vie. L’impact environnemental complet de chaque véhicule est analysé, en tenant compte de facteurs tels que la production, l’approvisionnement en énergie et la fin de vie.

Des émissions limitées

Le prix LCA (Life Cycle Assessment) a donc été décerné aux véhicules qui figurent parmi les plus performants en matière d’analyse du cycle de vie. Il s’agit de véhicules dont les émissions totales de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont inférieures ou égales à 120g/km de CO2.

En effet, les voitures qui émettent le moins lors de la production et de l’entretien, et celles qui contribuent le moins possible au changement climatique pendant leur utilisation, causent beaucoup moins de dégâts à l’environnement. L’idéal? Les véhicules plus légers dotés de batteries plus petites.

Top 4 des modèles les plus verts?

À ce jour, quatre modèles ont obtenu le prix LCA.

Dacia Spring Dacia Spring Il s’agit d’une citadine compacte au design SUV. Les tests ont montré qu’elle produit très peu d’émissions polluantes (en moyenne 21tons CO2-eq par véhicule), et qu’elle a une faible consommation d’énergie (en moyenne 134MWh). Sa batterie a une durée de vie d’environ 16 ans, avec une capacité de 28,3kWh. Pour autant, le modèle n’obtient pas de bons résultats aux autres tests d’Euro NCAP, indique Test-Achats, qui ne recommande donc pas la Dacia Spring. Résultats des tests

Tesla Model 3 Tesla Model 3 Tesla est le leader de la voiture électrique dans le monde. Le Model 3 a une batterie d’une capacité de 60kWh, avec un seul moteur et une traction arrière. Elle produit également très peu d’émissions polluantes (en moyenne 28tons CO2-eq par véhicule) et a une faible consommation d’énergie (en moyenne 158MWh). Mais en matière de durabilité, « les performances de cette voiture pourraient encore être améliorées avec une meilleure efficacité énergétique par temps froid et une réduction supplémentaire des pertes liées à la charge », estime Test-Achats. Résultats des tests

ORA Funky Cat ORA Funky Cat Ce modèle chinois est une voiture familiale compacte d’une puissance maximale de 126kW. Sa batterie a une durée de vie d’environ 16 ans, avec une capacité de 63,1kWh. Elle produit un peu moins d’émissions de CO2 que la Tesla (en moyenne 25tons CO2-eq par véhicule) mais consomme un peu plus d’énergie que sa consœur américaine (en moyenne 159MWh). Résultats des tests

Renault Megane E-Tech Renault Megane E-Tech Ce véhicule possède un unique moteur, avec traction avant et une batterie d’une capacité de 62,3kWh. Comme les modèles précédents, elle présente une très faible consommation d’énergie (en moyenne 167MWh) et produit très peu d’émissions polluantes (en moyenne 28tons CO2-eq par véhicule). Mais par temps froid, et c’est là que le bat blesse, « la consommation augmente de 78%, ce qui limite considérablement l’autonomie, principalement en raison de la nécessité de chauffer l’habitacle », ajoute Test-Achats. Résultats des tests