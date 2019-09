Trends et Trends-Tendances ont présenté ce jeudi 26 septembre, à The Event Lounge, la septième édition des Belgian HR Awards, une initiative qui récompense la performance d'un directeur RH pour le rôle important joué au sein de son entreprise et pour l'apport général au secteur professionnel HR.

La soirée a débuté par un keynote de Jacques BUGHIN, Director McKinsey Global Institute & Senior Partner McKinsey & Company, suivi du live pitching des nominés au titre de HR Pioneer Award.

Puis, vint la remise des prix, le moment tant attendu par une assemblée de quelque 300 convives et représentants des sponsors et partenaires Canal Z, Publicarto, De Facto, Fiabilis et Roularta Recruitment Solutions. La lauréate 2019 est: Danielle Knott, Chief Human Resources Officer chez Carmeuse. Cette dernière s'est démarquée des autres nominés Hilde Haems (SD Worx), Véronique Michiels (Argenta) et Nico Van Wijk (Infrabel) et succède ainsi à Peter Michiels de Elia.

Danielle Knott a été élue par un jury indépendant, composé de membres des rédactions de Trends et Trends-Tendances et d'experts issus du domaine des ressources humaines et de la gestion du personnel.