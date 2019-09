"L'engagement du personnel m'a toujours passionnée. Impliquer, fidéliser à l'entreprise, nourrir l'enthousiasme, j'adore cela", déclare Véronique Michiels, "HR director" d'Argenta depuis quatre ans.

En l'espace de quatre ans, Véronique Michiels et son équipe ont fait des ressources humaines traditionnelles du bancassureur anversois une politique RH moderne.

" Argenta a connu une croissance tellement rapide que seul importait le recrutement de nouveaux collaborateurs. Il n'y avait pas le temps de faire un travail en profondeur. Nous ne nous sommes pas contentés de rattraper le retard, nous avons aussi pris une sérieuse longueur d'avance. "L'homme est le pilier central de la conception RH d'Argenta. Non pas l'homme dans son rôle ou sa fonction mais dans toute sa diversité. " Nous refusons de confiner nos collaborateurs dans de petites cases, explique Véronique Michiels. Au contraire, nous voulons leur donner de l'espace. Il faut qu'ils aient envie de travailler pour Argenta parce que nous leur donnons la possibilité d'être eux-mêmes. Nous investissons dans nos collaborateurs, en échange de quoi nous comptons sur leur engagement personnel. Tout est mis en oeuvre pour qu'Argenta reste un employeur attractif, capable de fidéliser ses collaborateurs. "

Nouvelles compétences

Véronique Michiels (54 ans) affiche des références impressionnantes. Elle a officié au département RH de CSC et de Swift, été nommée directrice RH chez ING Insurance Belgium avant de travailler 10 ans comme consultante RH indépendante. " Le fait de travailler pour une entreprise unique me paraissait trop restrictif, explique-t-elle. Je cherchais à mieux appréhender les problématiques RH dans différentes entreprises, différents secteurs, pour pouvoir les traiter dans un contexte plus large. Je me suis spécialisée en consultance en bien-être existentiel à la KU Leuven et j'ai obtenu un master en mindfulness au Royaume- Uni ".

Il y a quatre ans, Argenta m'a proposé de mettre mes nouvelles compétences en pratique. " Cliente d'Argenta, je connaissais et j'appréciais leur culture d'entreprise. J'ai donc accepté, commente-t-elle. Argenta a toujours eu à coeur d'optimiser son service à la clientèle, ce qui m'oblige à faire des choix en matière de ressources humaines. "

Etant donné la croissance organique constante d'Argenta, la stratégie RH revêt une importance capitale. " Nous continuons à embaucher tout en offrant à nos talents la possibilité de croître naturellement avec l'entreprise, ajoute Véronique Michiels. Croissance saine est le nom du programme RH mis en oeuvre par Argenta depuis 2015.

La politique salariale, revue en profondeur, prévoit un ambitieux plan cafétéria. Pas question de rémunérations variables mais de compensations sous forme d'une enveloppe intéressante d'avantages complémentaires (de l'assurance pension à l'assurance hospitalisation), d'investissements dans le développement et une approche durable en matière de bien-être.

" Notre politique salariale est ancrée dans une culture de valorisation, ajoute Véronique Michiels. Autrement dit, nous savons apprécier le travail bien fait et s'il y a le moindre problème, nous en cherchons la cause. Nous investissons massivement dans la formation et le coaching pour permettre à nos collaborateurs et à nos équipes de croître tant sur le plan professionnel que personnel. Les valeurs d'entreprise d'Argenta (proximité, esprit d'entreprise, pragmatisme et simplicité) sont omniprésentes, tant dans le fonctionnement au quotidien que dans le recrutement et la promotion. "