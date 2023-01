Hausse des taux d'intérêt sur les comptes épargne, hausse des tarifs télécom, introduction de la prime pellets... On fait le point sur ce qui change en février 2023.

Beobank augmente les taux d'intérêt sur ses comptes d'épargne

A l'instar de bien d'autres banques, Beobank va augmenter les taux de base et les primes de fidélité sur ses comptes d'épargne réglementés. Ces changements interviendront à partir du 1er février 2023:

Taux de base Prime de fidélité Fidelity Plus 0,25% 0,25% Excellence 0,25% 0,25% Jeunes 0,25% 0,25% Classique 0,30% 0,10% Step Up 0,25% 0,80% Save Plus 0,25% 0,25% ou 0,80% (solde égal ou supérieur à 50.000 euros)

La SNCB adapte ses tarifs à la hausse

La SNCB adaptera ses tarifs le 1er février, avec une augmentation de 8,73% en moyenne, afin, explique la société ferroviaire, de couvrir une partie limitée de l'augmentation des coûts d'exploitation, induits par l'inflation et les prix de l'énergie. Cet ajustement ne couvrira qu'une partie limitée de l'augmentation des coûts d'exploitation.

La "prime pellets" va pouvoir être introduite

A partir de ce 1er février, les demandes pour pouvoir bénéficier de la prime de 250 euros pour les personnes qui se chauffent principalement aux pellets pourront être introduites.

Le formulaire à imprimer et renvoyer au SPF Économie ainsi que l'application web seront "normalement" mis en ligne le 1er février prochain. "Nous faisons tout pour que ce soit prêt à temps", a-t-on prévenu au sein du SPF Économie, qui souhaite se prémunir d'un éventuel couac informatique au moment de la mise en ligne.

VOO augmente le tarif de certaines offres

La facture des clients VOO va quelque peu s'alourdir à partir du 1er février, l'opérateur ayant décidé d'augmenter ses tarifs de 6% environ. Des offres de services seront toutefois adaptées.

VOO justifie cette hausse par "la situation économique tout à fait exceptionnelle": prix de l'énergie, inflation supérieure à 10%, conséquences liées à la pandémie telles que les difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques dont les prix ont également augmenté. Autant de facteurs qui touchent directement le secteur des télécoms, explique l'opérateur.

En parallèle, l'entreprise assure qu'elle continuera à faire évoluer ses services afin d'offrir plus de confort et de vitesse en investissant dans son réseau.

Les mesures de réduction du crédit-temps entrent en vigueur

Cible d'économie budgétaire par le gouvernement Vivaldi, le crédit-temps a été raboté. Les nouvelles règles le concernant seront d'application à partir du 1er février 2023.

Ces modifications s'appliquent pour toute demande introduite à partir du 1er février. "Les dossiers traités avant cette date ne sont pas concernés par ces changements", souligne l'Onem. Le gouvernement estime que ces mesures de réduction permettront de réaliser une économie budgétaire de 17,3 millions d'euros.

Le remboursement d'un traitement contre la mucoviscidose étendu aux 6-11 ans

Le médicament Kaftrio pour le traitement de la mucoviscidose sera intégralement remboursé à partir du 1er février 2023 pour les enfants de 6 à 11 ans qui remplissent les conditions. Ce sera également le cas pour le Kalydeco en monothérapie pour les patients à partir de 4 mois.

Il ne sera donc plus nécessaire à cette date d'introduire une demande auprès du Collège des médicaments orphelins.

Embargo sur les produits pétroliers raffinés russes

À partir du 5 février, plus aucune goutte de pétrole russe n'entrera en Belgique (par voie maritime). La Russie interdira même à partir du 1er février la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe, fixé début décembre à 60 dollars le baril par l'UE, le G7 et l'Australie.

"Tout cela n'aura pas d'impact sur la Belgique", analyse un porte-parole d'Energia. "Nos entreprises, qui sont au courant de la situation, ont pris les devants pour diversifier leur sources d'approvisionnement", poursuit-il. "En cas de besoin énergétique, et pour compenser les embargos, nous pouvons toujours nous tourner vers d'autres régions du monde telles que les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Asie ou le Royaume-Uni".

En revanche, Energia souligne qu'il est impossible d'estimer quelles seront les conséquences sur les prix de l'entrée en vigueur de l'embargo, une kyrielle de facteurs, notamment géopolitiques, pouvant influencer les cours.

