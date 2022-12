Inflation oblige, les opérateurs télécoms augmenteront le prix de leurs abonnements dès janvier prochain. Tour d'horizon de ces nouveaux tarifs.

"En raison de la situation économique actuelle, nous sommes contraints d'augmenter les prix." Un refrain un peu trop souvent entendu ces derniers temps. Récemment, ce sont les opérateurs mobiles qui l'ont entonné en choeur. Proximus, Orange, VOO: qu'importe chez qui vous êtes, vos factures vont augmenter.

Jusqu'à 84€ par an

Orange vient de l'annoncer: les prix de leurs offres mobiles et fixes augmenteront à partir du 15 janvier 2023 "afin de continuer à garantir la qualité de nos services". Pour éviter de s'attirer les foudres de ses clients, l'entreprise a décidé d'améliorer les offres mobiles en conséquence. Ainsi, la hausse des prix s'accompagnera par une augmentation du volume de data de tous les abonnements.

Par exemple, pour l'abonnement Go Light, le prix passe de 11 à 12€ et de 2 à 4 GB de crédit internet. Pour un abonnement Go Plus, on passe de 21 à 23€ et de 11 à 20 GB. Pour le Go Intense, les prix augmentent de 32 à 35€ et les data, de 22 à 70 GB. Votre abonnement GSM vous coûtera donc entre 12 et 48€ de plus par an. Côté TV, c'est une moyenne de 2€ supplémentaires par mois.

L'opérateur précise que l'augmentation du volume de data mobile se fera automatiquement le 15 janvier 2023. L'augmentation du prix sera quant à elle effective à la nouvelle période de facturation commençant à ou suivant cette date. Si vous n'acceptez pas ces augmentations, il vous est possible de résilier votre contrat par écrit, sans pénalité et à tout moment.

Même son de cloche donc chez VOO, qui augmentera ses prix au 1er février 2023. Là encore, inflation oblige, même si l'opérateur a pour habitude d'augmenter ses prix chaque année. Concernant Internet, l'offre Solo Super Relax passera de 52 à 55€ par mois. Si votre abonnement mobile est compris dedans, le tarif passera de 57 à 61€ pour 5 GB, de 62 à 65€ pour 15 GB, ou encore de 72 à 76€ pour 30 GB. La hausse atteindra jusqu'à 7€ pour les offres Quatro. Vous devrez donc débourser entre 36 et 84€ supplémentaires par an.

Enfin, les clients de Proximus n'y échapperont pas non plus, et ce dès le 1er janvier 2023. Pour Internet, l'abonnement simple passera de 51,99€ à 54,99€ et celui avec la fibre, de 56,99€ à 59,99€. Si un abonnement TV est compris dedans, les prix augmenteront de 63,99€ à 66,99€, et de 68 à 72,99€ avec la fibre. Une hausse générale de 3 à 4€. Vous payerez donc entre 36 et 48€ supplémentaires par an.

