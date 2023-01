Bonne nouvelle pour les consommateurs qui se chauffent principalement aux pellets: à partir du 1er février 2023, vous pourrez demander une allocation forfaitaire de chauffage de 250 euros. Qui a droit à cette prime pellets? Comment ça marche? Le point.

Si le pellet reste encore deux fois plus cher qu'il y a un an, il est désormais possible de trouver des sacs de 15kg à moins de 10 euros chez certains revendeurs, selon l'association Valbiom. Un cap symbolique qui marque la plus forte baisse du prix du pellet enregistrée ces 12 derniers mois. Il faudra néanmoins s'armer de patience avant de voir le prix de ces granulés de bois revenir à leur niveau d'avant-crise.

Double bonne nouvelle pour les clients potentiels: cette baisse survient au moment où les autorités s'apprêtent à lancer le "chèque pellets", une prime unique destinée aux ménages qui se chauffent exclusivement via ce combustible. Qui peut le demander? Comment l'obtenir? Trends-Tendances fait le point.

À combien s'élève la prime pellets?

Jusqu'à présent, le gouvernement a prévu un soutien financier sous forme de primes pour les consommateurs de gaz, d'électricité, de mazout et même de propane... mais pas pour le pellet. Le prix de ce combustible a pourtant lui aussi flambé ces derniers mois en raison de la crise. C'est pourquoi les autorités ont aujourd'hui décidé de corriger l'erreur grâce à une nouvelle prime: le "chèque pellets". Cette allocation forfaitaire de chauffage s'élèvera à 250 euros et entrera en vigueur le 1er février prochain.

Qui y a droit?

Ce chèque a été imaginé pour les ménages qui n'ont pas encore eu droit à une aide financière leur permettant d'alléger leur facture d'énergie. Plus précisément, il s'agit d'une prime à destination des consommateurs qui se chauffent principalement avec des pellets à leur résidence principale. Voici les conditions pour pouvoir en bénéficier:

il faut s'être fait livrer le pellet (au moins 500kg) par une entreprise par camion-souffleur ou sur palettes, entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023;

ni le chèque mazout ni même la prime fédérale sur le gaz n'auront été versés au moment de la demande;

les bénéficiaires du tarif social pour le gaz ne peuvent pas non plus prétendre à ce "chèque pellets".

Faut-il obligatoirement une chaudière à pellets?

Non. Si vous avez un poêle mais que c'est votre mode de chauffage unique, vous pouvez introduire une demande au SPF économie.

Comment en faire la demande?

La prime pourra être demandée via le site internet du SPF Economie ou en complétant un formulaire papier. Le formulaire à imprimer et renvoyer au SPF Économie ainsi que l'application web seront "normalement" mis en ligne le 1er février prochain. "Nous faisons tout pour que ce soit prêt à temps", a-t-on prévenu au sein du SPF Économie, qui souhaite se prémunir d'un éventuel couac informatique au moment de la mise en ligne.

Pour pouvoir demander la prime, vous devez joindre une copie de la facture de la livraison et une preuve de paiement de la facture. Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 30 avril 2023 inclus. Le SPF Economie se prononcera alors sur sa recevabilité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. "La loi prévoit que cette indemnité de chauffage soit versée dans un délai raisonnable", précise Test-Achats.

