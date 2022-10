La banque coopérative NewB a annoncé vendredi que le gouvernement wallon ne participera finalement pas à sa levée de fonds.

Le gouvernement wallon ne participera pas à la levée de fonds de NewB, a annoncé vendredi la banque coopérative, disant prendre acte de cette décision et poursuivre ses discussions avec la Banque Nationale de Belgique (BNB).

Cette dernière avait enjoint NewB, qui peine à mettre sur pied un modèle rentable, à réaliser une augmentation de capital à hauteur de 40 millions d'euros afin de conserver sa licence bancaire.

NewB n'a toutefois pas été en mesure de lever cette somme. "La direction de NewB et la BNB disposent désormais de tous les éléments nécessaires pour poursuivre les discussions entamées cette semaine. Les deux parties étudient les différents scénarios alternatifs qui seront soumis au vote des coopératrices et coopérateurs de NewB, tels que la poursuite de certaines activités de finance durable hors licence bancaire ou la liquidation de la coopérative", explique la banque coopérative dans un communiqué.

Conformément aux statuts de NewB, ses coopérateurs décideront de l'avenir de la société lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en décembre à Bruxelles.

