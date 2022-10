Pour le ministre des Finances, la question d'une intervention de l'Etat pour indemniser les clients de la banque NewB n'est pas d'actualité.

Interpellé à la Chambre par le député Mathieu Bihet (MR), le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a rappelé que si un établissement bancaire devait faire défaut, le fonds de garantie bancaire indemniserait les déposants, jusqu'à un maximum de 100.000 euros par personne.

Un tel scénario est toutefois "prématuré", dit-il, la banque assurant être en mesure de rembourser ses clients si elle devait cesser ses activités. "Ce n'est pas le gouvernement mais la Banque nationale qui assure, en tout autonomie, la supervision des banques et c'est donc elle qui, le cas échéant, prendra les mesures qu'elle juge utile", a précisé le ministre des Finances.

Lire aussi | NewB et la schizophrénie du citoyen consommateur

La garantie de l'Etat ne couvre pas les prises de parts des 117.000 coopérateurs de NewB. "Les épargnants ont investi 36 millions d'euros dans cette banque et ils ne reverront sans doute jamais cet argent ", a regretté Mathieu Bihet. Le député libéral en profite pour lancer une flèche en direction de ses collègues qui ont soutenu la création de cette banque (il ne cite personne, mais cela vise clairement la gauche socialiste et écologiste) : "je les invite, à l'avenir, à faire preuve de davantage de réserve avant d'inciter les citoyens à investir dans une banque qui n'était finalement pas si durable ", a-t-il conclu.

La Banque nationale avait sommé NewB de réunir 40 millions d'euros supplémentaires pour poursuivre ses activités. La banque n'a pu convaincre les investisseurs de la suivre dans cette voie et négocie maintenant une solution alternative avec la BNB. Une assemblée générale des coopérateurs devrait décider en décembre du sort de NewB. Elle pourrait par exemple poursuivre en se recentrant sur des activités dans la finance durable ne nécessitant pas de licence bancaire.

Lire aussi la carte blanche | Pourquoi le MR devrait soutenir NewB

