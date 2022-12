Qu'attendre de l'Assemblée générale de NewB qui aura lieu ce samedi 17 décembre ? Éléments de réponse avec Marek Hudon, professeur de management à l'ULB.

NewB qui joue l'agent bancaire pour une autre organisation, en l'occurrence VDK, est-ce une piste encore réaliste ?

C'est pour le moins une piste originale. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de cette taille-là sur ce modèle. C'est nouveau et assez créatif et il est difficile de dire à l'avance si cela va fonctionner ou pas. Mais, si un grand groupe la soutient, cela peut décoller. Parmi les coopérateurs de NewB, il y a actuellement deux grands groupes encore plus polarisés qu'avant. Un groupe de personnes ont défendu, souvent dès le début du projet, le projet d'une banque coopérative avec des fonds d'investissements socialement responsables. Cette frange de la clientèle de Newb qui défend un acteur bancaire avec des valeurs de solidarité et de durabilité pourrait être convaincue du rapprochement avec la banque VDK. Cette option leur donne en effet une alternative au système traditionnel. Pour ceux qui ont déjà quitté le navire, qui ont été déçus et ne croient plus en la possibilité d'une grande banque alternative, c'est perdu.

Les coopérateurs contre le partenariat de VDK avec NewB pourraient-ils faire capoter le projet à l'AG ?

Il faut dans une telle dynamique participative que les coopérateurs puissent s'exprimer, dans un sens comme dans un autre. Si on prend la situation telle qu'elle est aujourd'hui, une partie non négligeable des coopérateurs individuels ou institutionnels ont envie de continuer. Ils croient encore en l'intérêt d'un acteur comme NewB, en un projet positif dans le futur. Ce serait dommage de les empêcher de continuer s'ils en ont envie. Mais, il serait aussi logique que les personnes qui sont contre le projet de partenariat avec la banque VDK puissent sortir. Elles ne toucheront toutefois pas grand-chose. Une grosse partie de la valeur de leur part a été amputée. Il y a quand même un risque d'effondrement collectif si les acteurs qui veulent sortir ne laissent pas le projet continuer avec les coopérateurs plus volontaires ou qu'ils ternissent la réputation ou l'attrait de NewB. Cela irait à l'encontre de l'engagement original si les actionnaires déçus bloquent les nouveaux projets de NewB, à condition de pouvoir sortir de la coopérative évidemment.

Quel a été le rôle de l'administrateur provisoire dans cette saga ?

C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Un administrateur nommé dans l'urgence a dû reprendre les manettes très vite et apporter des réponses aux questions posées par les plaignants afin de remettre la coopérative en selle et restaurer en quelque sorte aussi la confiance. Le projet de NewB a besoin d'un nouveau souffle pour perdurer, donner envie, même si c'est sous une tout autre forme que le projet bancaire. Ce qui est important pour NewB, c'est que la communication soit positive, qu'elle donne envie de raviver la flamme.

NewB a-t-elle amélioré sa communication depuis ?

Cela a longtemps été une des difficultés de NewB, mais j'ai l'impression que la banque est repartie dans une dynamique plus positive de communication. Cela lui a permis d'avancer. Elle a aussi réussi à en rassurer certains sur son business plan d'une agence, qui est plus simple, vu qu'il s'agit d'un intermédiaire. Ses ambitions sont largement à la baisse, mais c'est nécessaire pour redémarrer un tel projet.

Que pourrait décider la Région wallonne, stop ou encore ?

La Région wallonne doit se positionner avant l'AG de samedi (NDLR: la Région a investi à hauteur de 400 000 euros dans NewB). Je comprends la déception, mais je crois que le choix de soutenir le projet serait le plus pragmatique vu la situation actuelle de NewB. Tout d'abord, il n'est pas impossible que le montant de la part NewB puisse réaugmenter dans le futur si un certain nombre de personnes la rejoignent et sont séduites par le partenariat avec VDK. C'est comme en Bourse, si on vend ses parts quand le cours est bas, ce n'est jamais une bonne idée. En gardant ses parts, la Région wallonne aurait une gestion rationnelle. Elle pourrait soutenir ce nouveau projet, elle qui veut renforcer sa politique d'économie sociale. NewB/VDK peut être un acteur très utile. En espérant qu'il ait un impact plus large, indirect, au niveau financier ou à travers un effet de levier via d'autres projets. Il pourrait, par effet boule de neige, attirer des financements complémentaires à travers un phénomène de crowding-in, cette capacité d'attirer des financements privés qui n'iraient pas vers ces projets sinon. Vu ce qu'il reste de l'investissement original, cela me semble vouloir la peine d'être tenté !

