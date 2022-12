Professeur à l'ULB, Marek Hudon revient sur le projet de partenariat entre NewB et la banque gantoise VDK mis en stand-by à la demande de certains coopérateurs.



Une manoeuvre qui témoigne, selon lui, d'une certaine nervosité au sein de l'actionnariat de la banque citoyenne. Plusieurs coopérateurs ont obtenu en justice la nomination d'un administrateur provisoire à la tête de NewB et le report de l'AG qui devait trancher, le 26 novembre dernier, sur son partenariat avec la banque gantoise VDK. A raison? D'un côté, la situation financière de NewB est précaire. De plus, tout est allé très vite depuis le retrait de la licence bancaire et l'annonce du rapprochement, le management voulant sans doute éviter la fuite de clients. Cependant, il est assez exceptionnel de voir une décision de justice bloquer de la sorte la tenue d'une assemblée générale, surtout pour une structure coopérative dont le moteur est la démocratie participative. Cela témoigne d'une certaine nervosité au sein de l'actionnariat, lequel est aujourd'hui très polarisé avec de fortes différences de perspectives entre coopérateurs. Certains sont très déçus des performances de la banque et veulent arrêter les frais. D'autres se sentent par contre dépossédés par cette décision de justice, estimant que leur investissement pourrait retrouver de la valeur et qu'il reste un avenir pour NewB. Ce projet de rapprochement a-t-il du sens? L'idée de faire de NewB un intermédiaire qui distribue les produits de VDK en Wallonie et à Bruxelles est assez cohérente. D'une part, le positionnement stratégique et les valeurs de VDK sont en ligne avec l'esprit de NewB. D'autre part, il y a une belle complémentarité sur le plan géographique entre une NewB qui reste une banque principalement francophone et VDK qui est une petite banque régionale ancrée en Flandre. D'un point de vue industriel et éthique, il y a une certaine logique. La proposition vient malheureusement un peu tard, mais rien ne dit qu'elle aurait été acceptée avant d'avoir tenté la deuxième récolte de fonds. Ce partenariat a-t-il des chances de se concrétiser? Il n'y a pas beaucoup d'autres options sur la table pour ceux qui veulent éviter la disparition de NewB, résultat d'un projet collectif qui dure depuis plus de 10 ans. Les premiers mots de l'administrateur provisoire sont plutôt positifs à l'égard de la proposition. Il appartient maintenant au management de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre à l'AG, désormais fixée au 17 décembre, de définitivement trancher sur l'avenir de NewB.