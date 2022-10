Le saviez-vous? Les offres mobiles des banques intègrent de plus en plus des services pratiques qui permettent d'économiser quelques euros par-ci par-là. Toujours bon à prendre par les temps qui courent.

Système de cashback, réductions personnalisées, comparateurs de prix, avantages exclusifs, etc. De nombreuses applis bancaires permettent aujourd'hui de faire des économies au quotidien grâce à son smartphone. Bien sûr, la plupart d'entre elles ne sont pas gratuites puisqu'elles sont associées à un compte qui, lui, est généralement payant. Mais ça fonctionne. Chacune à sa manière, sur un périmètre précis, à son échelle, permet de réaliser des économies sur son budget courses, de se garer moins cher, de changer de fournisseur d'énergie ou d'opérateur télécom, etc. En voici quelques-unes. Parce qu'en temps de crise, il n'y a pas de petits profits! L'an dernier, plus de 150.000 clients ont récupéré 586.000 euros via les nombreuses réductions mensuelles d'ING+ deals. Des réductions qui permettent de récupérer de l'argent sur ses dépenses auprès de différentes grandes marques comme Apple, Booking, Delhaize, Fnac, Hema, JBC, Nike, Takeaway ou encore Zalando. Certains deals sont valables en magasin, d'autres le sont en ligne. ING reverse automatiquement le montant de la réduction sur le compte du client, généralement le premier jour du mois suivant l'achat. A titre d'exemple, la banque offrait dernièrement une réduction de 10% sur les achats en magasin chez Delhaize. Soit une remise de 10 euros sur un ticket de caisse de 100 euros, reversée directement sur le compte, trois jours ouvrables seulement après votre passage au supermarché. Le cashback auprès de la chaîne de supermarchés Delhaize, la chaîne de vêtements JBC et de Takeaway, entre autres, se porte remarquablement bien en cette période, indique ING. Totalisant aujourd'hui plus de 32.000 utilisateurs, le gestionnaire d'abonnement digital OneView, qui permet quant à lui aux clients de comparer les meilleures offres commerciales des fournisseurs d'énergie ou des opérateurs de téléphonie mobile et d'en changer immédiatement via l'application bancaire sans devoir s'occuper des formalités administratives, fonctionne visiblement tout aussi bien. A l'instar d'ING, l'appli du bancassureur propose une série de "deals" avec des marques connues (Hema, Samsung, HelloFresh, etc.) mais aussi avec des commerçants locaux. Il suffit pour profiter de ces petits remboursements d'utiliser un moyen de paiement de KBC/CBC lorsque vous réglez vos achats chez un commerçant participant en ligne ou en magasin. La banque rembourse ensuite une partie de votre argent sur votre compte à vue le mois suivant. Grâce à ces deals auxquels ils ont accès, près de 500.000 clients ont déjà économisé 1,3 million d'euros répartis sur 210.000 transactions cashback. Disposant sans doute de l'appli la plus fournie en matière de services pratiques, KBC donne aussi avec son service Goal Alert gratuitement accès (avec un compte à vue Plus) à la diffusion en direct des buts de votre équipe préférée lors des matchs de la Jupiler Pro League. La fonctionnalité Media in Mobile permet quant à elle de suivre l'actualité économique et financière via une sélection gratuite et quotidienne d'articles online dans certains médias. Côté énergie, KBC Mobile intègre depuis la mi-juillet aussi un outil ("Mon énergie") qui compare les prix du gaz naturel et/ou de l'électricité et permet aux clients de changer de fournisseur s'ils le souhaitent. Au registre mobilité, l'appli embarque la solution 4411 qui permet de payer son parking à la minute et pas au forfait. A noter aussi une fonction qui permet de répartir mutuellement des dépenses faites pour un groupe (d'amis). Si ce n'est pas vraiment une économie en soi, cela permet en tout cas d'éviter les erreurs et les oublis. La banque collabore avec Joyn, la plateforme digitale de fidélisation dédiée aux commerces locaux. Grâce à ce programme de fidélité, les clients épargnent des points à chaque passage en caisse qu'ils peuvent ensuite échanger contre des récompenses (bons d'achat, cadeaux, etc.). Ayant fait de la préservation du pouvoir d'achat par une meilleure maîtrise de son budget un de ses mantras, BNP Paribas Fortis, en collaboration avec la fintech Tink, a lancé au mois de mars dernier (pour BNPPF, Hello bank! et Fintro) un premier outil d'analyse de budget. Concrètement, un widget affiche l'évolution des dépenses du mois en cours ainsi qu'un graphique des dépenses à la semaine, au mois ou à l'année. Cette vue d'ensemble donne un aperçu des dépenses à travers une dizaine de catégories et sous-catégories (coûts fixes, shopping, loisirs, maison, loyer, alimentation, etc.). Le widget propose aussi un rapport du mois précédent reprenant les paiements les plus fréquents vers un commerçant ou encore le montant de la plus grosse dépense. De quoi avoir une meilleure visibilité des mouvements sur son compte et de gérer son budget en détail (lire l'encadré ci-dessous). Le groupe de banque et d'assurance public ne dispose pas d'un système de cashback. Via son appli Belfius Mobile, il propose néanmoins une réduction de 20% sur le placement d'une annonce pour vendre ou louer un bien immobilier avec Immovlan. Une action commerciale permet aussi pour le moment d'obtenir une réduction pour l'entretien des chaudières via sa plateforme de professionnels de la rénovation Jaimy (non exclusive aux clients de Belfius, elle s'adresse à tous les clients de Jaimy). Comme chez KBC, le service 4411 est entièrement intégré dans l'appli. Belfius signale également un prix très compétitif pour les trois packs Proximus que la banque propose via son app, mais aussi dans ses agences, et pour lesquels les clients de Belfius reçoivent certains avantages (GB de données mobiles supplémentaires, etc.). Côté énergie, il est en outre possible d'obtenir une remise structurelle directement avec Izen et Energreen. Argenta permet aussi à ses clients de "gagner" de l'argent grâce à un programme de cashback (établi en partenariat avec la start-up belge Cake). Les remboursements ont lieu directement sur votre compte de paiement Argenta, sans avoir à se soucier de codes de réduction ou de bons d'achat. Parmi les partenaires commerciaux sélectionnés par la banque dans le cadre de ce programme baptisé "Les Petits Plus de Cake" (à activer dans l'app), on retrouve des enseignes telles que Deliveroo, Eneco, Jumbo, Luminus, Proximus ou encore Torfs. La banque promet d'économiser 4 euros par mois en moyenne. Depuis de nombreuses années déjà, la banque en ligne reverse 5 centimes par transaction effectuée au départ du compte Keypack. Au total, Keytrade vous versera automatiquement une fois par mois le montant (soit le nombre d'opérations sur votre compte à vue multiplié par 0,05 euro) avec un maximum de 2,5 euros par mois. Le compte incorpore une carte de crédit. Cette dernière est gratuite la première année et le reste après, mais à condition de l'utiliser au moins 12 fois par an. Petite nouveauté: un programme de cashback comportant diverses remises sur des dépenses de la vie courante (Veepee, trottinettes Dott...). Actuellement en test auprès de certains clients de Keytrade, son lancement est prévu fin octobre. Filiale de BNP Paribas, le tout nouveau compte Nickel est uniquement disponible en librairie. L'offre de base coûte seulement 20 euros par an. Dotée d'une appli qui permet de suivre ses opérations en temps réel, la formule comporte un compte courant, avec un Iban belge (!). Ce dernier est accompagné d'une carte de débit Mastercard permettant de payer en magasin, dans le pays, à l'étranger et en ligne. Mais il est impossible d'être en négatif. Pour le cash, les retraits sont facturés 50 centimes, sauf les trois premiers par mois. Depuis son lancement en France, le prix du compte à 20 euros n'a pas évolué. Pas d'inflation donc. Outre des tarifs avantageux (sa formule de base Essential est gratuite), l'offre de banque 100% mobile et digitale mise sur le marché l'an dernier par Belfius et Proximus embarque un système de récompenses (rewards) bonnes pour la planète. Un peu à l'image de ce que fait l'opérateur Mobile Viking, il est possible de collecter des points à chaque utilisation de l'appli mais à condition que cet usage soit écoresponsable (si on retire peu de cash, par exemple). Les points peuvent ensuite être utilisés pour obtenir des ristournes auprès de commerçants locaux et "durables" comme eFarmz, A.S. Adventure ou Kazidomi.