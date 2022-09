Peter Devlies deviendra le nouveau CEO d'Argenta. Il succédera à Marc Lauwers à la tête de la banque-assureur au début de l'année prochaine.

Les conseils d'administration du groupe de banques et d'assurances Argenta ont nommé à l'unanimité Peter Devlies comme prochain administrateur délégué pour succéder à Marc Lauwers, selon un communiqué de presse publié ce mardi. Toutefois, les superviseurs doivent encore approuver la nomination. Peter Devlies travaille dans le secteur bancaire depuis une vingtaine d'années. Jusqu'en décembre de l'année dernière, il était l'administrateur délégué d'AXA Banque Belgique. Avant cela, il a été directeur exécutif à la Banque J.Van Breda&C° et à la Banque ABK.

Le mandat de M. Lauwers expire au début de l'année 2023 ; d'ici là, il restera PDG. Il a rejoint le groupe financier basé à Anvers, connu pour son logo à la " pomme verte ", en septembre 2016. "Lauwers a guidé Argenta à travers une transformation réussie de la banque d'épargne à une banque-assureur multi-piliers à part entière au cours des six dernières années. Argenta a connu une croissance particulièrement forte ces dernières années. Nous sommes devenus la deuxième plus grande banque pour les particuliers et les familles en Flandre", déclare le président Marc Van Heel dans le communiqué de presse. La date exacte de la succession n'est pas encore connue. Cela dépend en partie du temps dont les régulateurs ont besoin, conclut Argenta.

