Wall Street et cryptomonnaies : une correction serait en vue

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, met en garde contre une correction à Wall Street. Standard Chartered s’attend à du bitcoin et consorts. Quelles sont les perspectives ?

Les cours du marché boursier américain sont élevés. Mais le sont-ils trop ? C’est ce que craint Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, une des plus grandes banques de la planète. Dans le cadre du Forum économique mondiale à Davos, il partage ses inquiétudes au micro de CNBC.

“Les prix des actifs sont en quelque sorte gonflés, quel que soit le critère”. Ils se situeraient ainsi dans les 10% ou 15% des valorisations les plus élevées dans l’histoire.

Chutes ?

Cette valorisation pourrait donc donner lieu à des chutes des cours. “Il faut des résultats assez bons pour justifier ces prix. L’adoption de stratégies favorables à la croissance permet d’atteindre cet objectif, mais il existe des aspects négatifs qui peuvent vous surprendre”, poursuit-il.

Ces éléments négatifs sont notamment un rebond de l’inflation ; les droits douaniers prévus par Trump pourraient notamment faire partir l’inflation à la hausse, selon de nombreux experts. Dimon aussi “n’est pas sûr que l’inflation va partir.” D’autres éléments sont les dépenses du gouvernement malgré le déficit – américain, mais pas que, précise-t-il – et les risques géopolitiques.

À en croire le patron de la banque de Wall Street, d’ailleurs souvent vu comme faisant partie des pessimistes, il pourrait donc y avoir des chutes des cours, à l’avenir.

Crypto

Mais ce n’est pas qu’en bourse qu’il y a des risques de chutes. Sur le marché des cryptomonnaies aussi, il y a des avis de tempêtes. C’est notamment la banque Standard Chartered, pourtant réputée comme optimiste, qui s’attend à une correction imminente, de l’ordre de 10 à 20%. En cause : il n’y a pas encore eu d’annonces de politiques pro-crypto du nouveau président américain. Cela pourrait casser l’élan actuel des cryptomonnaies, gonflées précisément par les promesses de politiques accommodantes faites durant la campagne.

Plus Trump tarde à faire ces annonces, plus les risques de crash augmentent, précise la banque. Et ces chutes pourraient durer des semaines, voire des mois. Mais ce n’est pas le seul risque : un rebond d’inflation (lié aux droits douaniers de Trump) pourrait également être négatif pour ces actifs digitaux, selon la banque.

Le bitcoin est par exemple déjà en chute, depuis un nouveau record atteint lundi, jour de l’investiture de Trump, passant de 109.000 à moins de 102.000 dollars. Mais une chute n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, au contraire, estime la banque, en réitérant son objectif de prix de 200.000 dollars pour la fin de l’année 2025 pour le bitcoin. Dans une autre note récente, la banque avait estimé que la valeur totale du marché des cryptomonnaies totale allait quadrupler d’ici 2026, et que la part du bitcoin allait glisser de 60 à 40%. D’autres jetons pourraient ainsi également gagner en puissance.