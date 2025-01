200.000 dollars : pourquoi le bitcoin pourrait doubler en 2025

Le bitcoin va-t-il poursuivre sur sa lancée, et doubler son prix en 2025 ? Voici les estimations des experts, allant jusqu’à 250.000 dollars.

La valeur du bitcoin a doublé en 2023, puis de nouveau en 2024 (après avoir dépassé son ancien record). Et pour 2025, le secteur et les observateurs n’en attendent pas moins pour la plus importante des cryptomonnaies. Elle se négocie à 96.500 dollars à l’heure d’écrire ces lignes, et son record est à plus de 106.000 dollars (atteint le 17 décembre).

Une folle année 2025

En 2025, le marché s’attend donc à de nouvelles hausses, et à de nouveaux records. C’est ce que montre un coup de sonde de CNBC. Voici les arguments des experts, mais aussi leurs mises en garde.

CoinShares

Pour CoinShares, il y a deux options. Soit le bitcoin gagne la moitié de sa valeur et termine à 150.000 dollars, soit il perd en valeur et glisse vers 80.000 dollars. Tout dépend des promesses de Trump, qui veut rendre les Etats-Unis plus crypto-friendly (son élection est d’ailleurs la raison de la hausse de ces deux derniers mois). Si elles se concrétisent, l’actif numérique peut partir à la hausse. Mais attention s’il n’y a pas de suites à ces promesses. “La déception entourant les politiques proposées par Trump en matière de cryptomonnaies et les doutes quant à leur mise en œuvre pourraient provoquer une correction significative du marché”, selon l’entreprise.

Ce qui veut dire, en d’autres mots, que le marché devrait fluctuer en fonction des signes émis par le gouvernement de Trump. Les perspectives d’un environnement plus favorable à la crypto devraient en tout cas rester un moteur des prix, cette année.

A plus long terme, l’entreprise estime que le bitcoin pourrait atteindre les 250.000 dollars et ainsi représenter un quart de la valeur marchande du marché de l’or (contre 10% aujourd’hui).

Lire aussi | Directive MiCA: un tournant pour la protection des investisseurs en cryptomonnaies en Europe

Matrixport

Cette entreprise spécialisée en services financiers liés à la crypto émet un objectif de 160.000 dollars. “Ces perspectives sont soutenues par une demande soutenue pour les ETF en bitcoin, des tendances macroéconomiques favorables et un pool de liquidités mondial en expansion”, soutient-elle.

Matrixport estime aussi que les corrections, s’il devait y en avoir cette année, devraient être moins violentes que par le passé. Entre son pic fin 2021 et son fonds de fin 2022, le bitcoin avait par exemple chuté d’environ 75%. C’est qu’il y a aujourd’hui un plus grand filet de secours : plus d’investisseurs institutionnels qui soutiennent le marché et davantage d’investisseurs qui achèteraient l’actif lorsque les prix chutent.

Galaxy Digital

Le gestionnaire d’actifs spécialisé dans les cryptomonnaies s’attend à un prix de 185.000 dollars. La barre des 150.000 dollars devrait déjà être dépassée lors du premier semestre. En cause : une adoption grandissante, par le monde des entreprises mais aussi par des États. Cinq entreprises cotées au Nasdaq 100 ajouteraient ainsi des bitcoins à leur bilan comptable, et cinq pays ajouteraient l’actif à leur fonds souverain.

Galaxy Digital pense aussi que les investissements totaux dans les produits comme les fonds ou notes négociés en bourse (ETF ou ETN), liés au bitcoin, vont atteindre 250 milliards d’euros.

Standard Chartered

La banque d’investissement est la première à miser sur une multiplication par deux du prix. Le bitcoin atteindrait les 200.000 dollars à la fin de l’année, notamment à cause de l’adoption par les entreprises, à vitesse supérieure ou égale à celle de 2024. Elles ont en acheté 683.000 l’année passée, selon la banque.

Standard Chartered s’attend aussi à ce que les fonds de pension américains commencent à investir dans le bitcoin. Trump devrait assouplir les règles de ce domaine. Cet élément ferait en tout cas grimper les prix “de manière significative”. La banque serait “encore plus optimiste” si l’actif numérique était adopté par des fonds souverains ou le fonds de réserve stratégique américain.

L’institution fait d’ailleurs partie des optimistes du marché. Elle publie régulièrement des prédictions avec des objectifs de prix élevés.

Carol Alexander, professeure

Même objectif pour cette professeure de finance de l’université du Sussex, qui se dit “plus bullish que jamais”. Le bitcoin atteindrait la barre des 200.000 facilement, mais la volatilité devrait rester élevée. En été, il atteindrait déjà les 150.000 dollars.

Cause de l’optimisme : les mesures politiques pro-crypto américaines. Cause de la volatilité : le manque de régulation pour des plateformes d’échange, où certaines transactions importantes peuvent encore un impact sur les prix.

La professeure avait d’ailleurs correctement prédit que le bitcoin atteindrait les 100.000 dollars en 2024.

Bit Mining

La compagnie minière est également très optimiste. Elle s’attend à une fourchette de 180.000 à 190.000 dollars. Des taux d’intérêt plus bas, les politiques de Trump et davantage d’adoption par des acteurs institutionnels devraient porter les cours plus hauts.

Mais elle met en garde contre des corrections violentes, pouvant faire chuter le cours jusqu’à 80.000 dollars. Elle s’attend à ce que ces corrections – temporaires – puissent en effet avoir lieu, dans cette tendance haussière. Notamment en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de krachs sur les marchés financiers, de mesures restrictives auxquelles on ne s’attendait pas et d’une baisse plus lente des taux d’intérêt américains.

Maple Finance

La plateforme financière s’attend fourchette de 180.000 à 200.000 dollars. Elle prévoit une hausse importante des investissements dans les ETF, comme cela avait le cas avec les ETF investis en or, après la première année. L’adoption par des acteurs institutionnels serait aussi un moteur de la tendance haussière, tout comme la constitution d’une réserve stratégique par les Etats-Unis, comme l’a promis Trump.

Maple Finance s’attend à des corrections. Mais comme Matrixport, la société estime qu’elles seraient moins importantes car le filet de sécurité est aujourd’hui plus grand.

Nexo

L’estimation la plus élevée vient de Nexo, une plateforme active dans le prêt de cryptomonnaies : 250.000 dollars. Là aussi, ce serait une question d’adoption, de produits d’investissement classiques, comme des ETF, liés au bitcoin, et la reconnaissance de bitcoin en tant qu’actif de réserve. La conjoncture, comme la baisse des taux d’intérêt, serait aussi un moteur des prix. Mais aussi un risque, en cas de rebond d’inflation et de baisse plus lente des taux.

Nexo estime que dans les dix ans à venir, le marché des cryptomonnaies devrait dépasser celui de l’or.

Les jeux sont faits. Reste plus qu’à voir où le cours mènera, sur l’année à venir.