Pourquoi les altcoins pourraient faire mieux que le bitcoin cette année

Les cryptomonnaies autres que le Bitcoin pourraient-elles surpasser ce dernier cette année ? Cela semble envisageable, notamment en raison de l’influence de Donald Trump.

En termes de performance des cours, le bitcoin se fera-t-il dépasser par d’autres grandes cryptomonnaies cette année ? Et cela, même si l’année s’annonce très bonne pour le plus important des jetons numériques ? Ce serait possible, estime Citi dans une récente note.

Le bitcoin est dans le mou après avoir plus que doublé en 2024. Le 17 décembre, il a atteint un niveau record, de 106.000 dollars. Mais depuis, il a rechuté et se négocie à 95.000 dollars. L’autorisation des ETF investis en bitcoin, le halving et l’élection de Donald Trump (et ses promesses d’assouplir les régulations) étaient ses moteurs en 2024. Les investisseurs attendent maintenant d’autres éléments qui pourraient propulser le cours vers le haut de nouveau, et la Fed s’est montrée plus stricte. Voilà pour les raisons de sa rechute.

Altcoins

C’est dans ce contexte que les autres jetons pourraient tirer leur épingle du jeu. L’une des raisons réside justement dans la popularité du Bitcoin. Des ETF investissant dans le Bitcoin existent déjà, et les acteurs institutionnels s’y intéressent de plus en plus. Cet actif est désormais bien connu et perçu comme légitime.

Ainsi, si Donald Trump venait à assouplir la réglementation concernant les cryptomonnaies, ces autres monnaies, encore peu connues et moins adoptées aujourd’hui, pourraient attirer l’attention. Elles gagneraient en légitimité, ce qui pourrait séduire de nombreux nouveaux investisseurs, y compris des institutionnels. Les annonces de mesures politiques (ou même de simples indices d’annonces futures) pourraient alors donner un élan bien plus significatif aux altcoins qu’au Bitcoin.

Par ailleurs, Citi observe déjà des tendances haussières pour les altcoins, surpassant les performances du Bitcoin. Cela pourrait indiquer que certains acteurs du marché anticipent effectivement un rallye des altcoins cette année.

Ethereum

L’Ethereum profiterait fortement de ce contexte. D’abord, car il existe déjà des ETF investis en Ethereum. L’actif serait donc une “cible probable pour la rotation” des investissements, selon Citi.

L’Ethereum, en tant que vaste blockchain, pourrait également bénéficier d’une réglementation plus souple dans le secteur. Si de nouveaux projets de cryptomonnaies venaient à émerger, ils auraient besoin d’une infrastructure blockchain et pourraient se tourner vers Ethereum, selon Andrew Baehr de CoinDesk, cité par Insider. Cette dynamique serait, d’ailleurs, la principale raison de la hausse de l’Ethereum observée après les élections.

Reste à savoir si le futur occupant de la Maison-Blanche mettra réellement en œuvre une dérégulation du secteur, et dans quels délais.