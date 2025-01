La capitalisation boursière de la cryptomonnaie lancée par Donald Trump, le $TRUMP, a dépassé les 14 milliards de dollars dès son annonce ce week-end, mais a rapidement perdu de la valeur après le lancement d’une monnaie numérique par son épouse Melania.

Après avoir vendu des bibles, des baskets en or et des montres, le futur président américain Donald Trump se lance dans les cryptomonnaies. Le prix de la cryptomonnaie de Trump, lancée vendredi soir, a commencé à 6 dollars et a culminé à 75 dollars. Cependant, dimanche, son épouse Melania a, elle aussi, annoncé le lancement de sa propre monnaie, le $MELANIA, qui a atteint une valeur de 8,5 milliards de dollars. Peu après, le $TRUMP a chuté à moins de la moitié de sa valeur maximale, ce qui a fait perdre 7 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Le lancement de $TRUMP a eu lieu via la plateforme de Trump, Truth Social, peu après un gala à Washington pour des magnats de l’industrie des cryptomonnaies et des politiciens. Environ 80 % des tokens sont détenus par une société liée à la Trump Organization. Les tokens détenus par des initiés seront progressivement libérés pour la vente entre trois et douze mois après le lancement et pourront être vendus pendant le mandat de Trump.

De la cupidité

L’expert en capital-risque Nick Tomaino a critiqué le timing du lancement, quelques heures seulement avant l’investiture de Trump. “Le fait que Trump en détienne 80 % et lance cela juste avant son entrée en fonction est purement cupide. Beaucoup de gens vont en souffrir”, a-t-il écrit sur X.

Les grandes bourses de cryptomonnaies telles que Binance, Coinbase et Kraken souhaitent inclure la monnaie dans leur offre. Le marché des cryptomonnaies s’attend à ce que la politique de Trump soit favorable aux monnaies numériques. Trump et ses fils promeuvent depuis longtemps World Liberty Financial, une plateforme de cryptomonnaie de ses partenaires commerciaux. Son entreprise de médias sociaux avait tenté de racheter une plateforme de trading, mais sans succès. Tim Broekmans, le fondateur de la plateforme d’analyse de données blockchain TradePremium, avait averti plus tôt: “Seulement 30 % des tokens vont au public. Avec une telle distribution, il existe un risque que les intérêts des fondateurs soient privilégiés.”

« La zone banane »

Les critiques affirment que Trump voit ses cryptomonnaies principalement comme un moyen de faire des profits sur le dos de ses partisans. La monnaie de Melania est quant à elle présentée comme un symbole de soutien, et non comme un investissement. Cependant, les experts avertissent des risques liés à cette tendance. Les analystes crypto, dont l’ex-conseiller de Trump, Anthony Scaramucci, estiment que la montée en puissance des memecoins est nuisible pour le secteur. Jonathan Bixby, un entrepreneur dans le domaine de la cryptomonnaie, considère la monnaie comme un signe avant-coureur de ce que l’on appelle dans le secteur la “zone banane”, où les prix explosent soudainement. “Cela donne de la légitimité à ces monnaies et attirera des célébrités pour les promouvoir. Les prochains mois seront agités”, prédit-il.

Financial Times