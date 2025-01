Vers une troisième année à plus de 20% à Wall Street ?

Wall Street a terminé 2024 en hausse de plus de 20%. Comme en 2023 déjà. Une troisième année à plus de 20% est-elle possible, en 2025 ?

Une hausse de 24,23% en 2023. Une autre de 23,31%, l’année passée. En deux ans, le S&P 500 a gagné 53,19%, soit sa meilleure hausse sur deux ans depuis 1998. Et maintenant que l’année 2025 débute, les investisseurs sont très confiants et espèrent voir une troisième année de gains de cette envergure, rapporte Reuters.

Ils mettent notamment en avant l’économie qui est toujours solide, les bénéfices des entreprises qui sont toujours à la hausse, une baisse des taux d’intérêt, des politiques pro-croissance du nouveau président américain, le potentiel de l’IA, etc.. Ils sont également plus confiants aujourd’hui qu’il y a un an.

Signes positifs

Il y a effectivement des signes encourageants. Les bénéfices devraient continuer à augmenter, de 10,67% en moyenne pour les entreprises du S&P 500, selon les estimations du cabinet d’analyses de données boursières LSEG.

Un autre signe donne de l’espoir aux investisseurs : les gains et la durée du marché haussier actuel. Il a commencé en octobre 2022 et le cours a grimpé de 64% depuis. Les dix derniers marchés haussiers avaient duré plus de deux fois plus longtemps, en moyenne. Leur hausse médiane est de 108% et leur hausse moyenne de 184%, analyse Truist Advisory Services. Ce qui laisse encore une grande marge de progression au marché haussier actuel.

Parmi les grandes banques de Wall Street aussi, il y a des experts qui s’attendent à un triplé du S&P 500. Les plus optimistes d’entre eux s’attendent à ce que l’indice clôture l’année à 7.000 points. Ce qui serait une hausse de 19% par rapport à la clôture de mardi 31 décembre. Quelques points de plus et on serait à 20%.

Mais…

Mais il y a aussi des signes qui peuvent freiner cet optimisme. Tous les experts ne misent pas sur telle hausse. Les moins optimistes de ces analystes des banques et maisons d’investissement américaines s’attendent à ce que l’indice finisse à 6.000 points, fin 2025. Ce seraient ainsi une hausse de 2%.

Il y a aussi la moyenne de la troisième année après deux années consécutives à plus de 20%. C’est arrivé huit fois, depuis 1950, que l’indice gagne un cinquième de sa valeur durant deux années de suite. Et le rendement moyen lors de la troisième année était de 12,3%. Il a clôturé cette troisième année dans le vert six fois sur huit, selon une recherche de Carson Group.

Dans un sens comme dans l’autre, les performances et moyennes du passé ne sont bien sûr pas une garantie pour le rendement futur.

Risques

De l’autre côté des éléments conjoncturels positifs soulignés par les investisseurs, il y a aussi des risques. D’abord, la Fed a émis des inquiétudes quant à un potentiel rebond de l’inflation. Ce qui sous-entend que les taux vont moins baisser que ce qui était initialement espéré par les investisseurs.

Puis il y a aussi l’autre côté des politiques économiques du président Trump. Il veut augmenter les taxes d’importation, ce qui pourrait signifier une hausse des prix. Et donc une hausse de l’inflation, et encore moins de baisses des taux d’intérêt.

Les cours boursiers sont donc partis à la hausse à cause des espoirs quant à cette baisse des taux (en partie du moins). S’il y a des surprises sur ce front-là, les cours pourraient alors chuter. Et plus la hausse est fulgurante, plus les chutes peuvent être brutales.