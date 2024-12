Ne dites plus les 7 Magnifiques mais… BATMMAAN

Des GAFAM aux Sept Magnifiques… et aujourd’hui à BATMMAAN ? Ces huit entreprises dominent largement la bourse américaine.

Le groupe qui a sorti tube après tube en 2023, a figuré en tête des classements toute l’année et a conquis les cœurs de la bourse en un clin d’œil s’est rapidement séparé en 2024. Les Sept Magnifiques ne jouaient plus sur la même corde. Mais en cette fin 2024, on peut voir une nouvelle tendance émerger : ils sont bel et bien de retour, et ils ont adopté un nouveau membre. Broadcom. Et donc un nouveau nom s’impose : BATMMAAN.

À eux seuls, Broadcom, Alphabet, Tesla, Meta, Microsoft, Amazon, Apple et Nvidia ont créé 6.200 milliards de dollars de valeur boursière en 2024 (dont environ un tiers est à imputer à la hausse folle de Nvidia). C’est pile le double de TOUTES les entreprises restantes du S&P 500 : leur valeur a augmenté, collectivement, de 3.200 milliards de dollars.

Ce graphique de Chartr illustre le phénomène parfaitement :

Concentration

Preuve que les BATMMAAN sont les chouchous de la bourse : ils occupent 35% environ du S&P 500, en termes de pondération. Ils sont donc en grande partie responsables pour la hausse de 24,5% de l’indice. En version pondérée de manière égale, l’indice a gagné 10,75% sur l’année.

Ils portent donc, à eux seuls, la performance de Wall Street sur leurs épaules. Et la tendance ne semble pas près de changer : les perspectives données pour ces entreprises sont plutôt bonnes. Si elles maintiennent le cap, leur rallye pourra se poursuivre, et avec lui la performance de Wall Street.

Mais certains analystes mettent en garde que cette concentration. C’est le cas de Goldman Sachs. Dans ses prévisions pour 2025, la banque notait que cette concentration est “insoutenable”. Effectivement, cela peut être un risque. Quand les BATMMAAN éternuent, c’est toute la bourse américaine qui s’enrhume. Une chute de leurs cours fera glisser l’indice générale, de manière disproportionnée peut-être. Ce qui peut faire réfléchir, dans un contexte de durcissement de ton de la Fed… Une politique monétaire plus stricte peut avoir un effet néfaste sur les actions de la tech, comme l’avait montré l’année 2022 (même si le secteur est sans doute mieux armé, aujourd’hui).