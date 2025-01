Bourse : les gagnants et perdants de 2024 (infographies)

Quelles sont les meilleures actions belges en 2024 ? Et les pires ? Comment se débrouille le BEL 20 face à d’autres indices ? Quelles sont les meilleurs et les pires performances boursières, ailleurs dans le monde ? Bilan.

L’année touche à son terme. En bourse, différentes entreprises auront marqué l’actualité par leur performance mirobolante… et d’autres par leur mauvaise passe. Qui sont les gagnants et les perdants de l’année ?

Belgique

En Belgique, l’indice phare est le BEL 20. Il finit l’année en hausse de 14%. Soit sa meilleure année depuis 2021. Voici comment se sont débrouillées les 20 entreprises de l’indice :



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Il n’y a que sept des 20 entreprises qui terminent l’année dans le vert. UCB est la première, devant Argenx : une bonne année pour les deux entreprises pharmaceutiques. Umicore ferme la marche, après une année difficile remplie de plusieurs mauvaises nouvelles (dont la prise de parts par l’Etat).

Voici également le top 5 et le flop 5 du marché belge, dans son ensemble. On y retrouve, en tête du top 5, UCB, et en antépénultième position du flop 5, Umicore.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Europe

Parmi les différents indices européens, le BEL 20 se retrouve en haut du classement. Il y a un an, notre indice national avait raté le coche et était à la traîne, loin derrière les autres indices.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La seule entreprise belge reprise dans l’Euro Stoxx 50 est AB InBev. Avec ses -18% environ, elle se classe dans le flop 10 de l’indice. L’action la plus performante de l’indice est SAP (+69%). Dans l’indice plus large (Euro Stoxx 600), c’est Siemens Energy qui rafle la mise, avec une hausse vertigineuse de plus de 320%. UCB arrive en troisième place, derrière Kongsberg Gruppen (+177%). Dans le flop 3, c’est de nouveau Umicore que l’on retrouve à l’antépénultième place.

Concernant d’autres indices européens (compilés par Trading Economics), il y a de bonnes performances, mais aussi de fortes ratées :



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

États-Unis

Voici les hausses des principaux indices aux États-Unis.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Et qui sont les entreprises les plus performantes ? En première place du S&P 500, nous retrouvons Palantir, qui a quelque peu volé la vedette à Nvidia, ces derniers mois. Le cours est en hausse de 365%, contre 185% pour Nvidia, qui arrive en troisième place. A la deuxième place : Vistra, +268%. United Airlines arrive quatrième (+141%), et Broadcom (+117%) occupe la 7e place.

La pire performance est celle de Walgreens Boots, avec -65%. Puis suivent deux noms connus : Moderna et Intel, qui sont toutes deux en baisse de 60% environ.

Les extrêmes

Dans les grands indices asiatiques classiques, le Nikkei 225 (Tokyo) termine l’année en hausse de 19,22%. La bourse de Shanghai gagne 13% et celle de Hong Kong 18%.

Autrement, deux bourses se sont notamment retrouvées sous le feu des projecteurs cette année, en raison de l’explosion de leur indice : celle d’Argentine et celle du Pakistan. Le Merval de Buenos Aires a ainsi gagné 165%. Le KSE 100 de Karachi a gagné 83%. La bourse vénézuélienne a également le vent en poupe : l’IBC est en hausse de 106%. Le Zimbabwe fait encore plus fort, avec une hausse de près de 700%, selon les données de Trading Economics.

De l’autre côté, il n’y a pas de baisse spectaculaire à noter. À part celle de la bourse de Riga, citée plus haut. La bourse du Bangladesh perd 16,5% et celle du Mexique près de 14%.