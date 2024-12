“On est proche de la fin du cycle de la baisse des taux” : Jerome Powell et la Fed plombent les marchés

La Réserve fédérale américaine (Fed), qui a annoncé mercredi avoir baissé pour la troisième fois consécutive ses principaux taux, de 25 points de base, “se rapproche fortement” de la fin de son cycle de baisse, a indiqué le président de la Fed, Jerome Powell, assurant que le Comité de politique monétaire de l’institution (FOMC) se montrera “plus prudent, concernant d’éventuelles futures baisses de taux”.

“L’inflation a significativement ralenti ces deux dernières années, mais elle reste relativement élevée par rapport à notre objectif de long terme de 2%”, a-t-il reconnu, alors que l’institution prévoit désormais un indice PCE à 2,5% à la fin de 2025 et un retour à 2% pour fin 2026 seulement.



L’autre indice des prix à la consommation, le CPI – sur lequel sont indexées les retraites -, a rebondi en novembre à 2,7% sur un an.

L’indice d’inflation PCE, dont la Fed veut ramener la progression à 2%, sera publié le 20 décembre.

Proche du taux neutre

Côté producteurs, les prix ont même grimpé en novembre au plus haut depuis près de deux ans, à cause notamment des conséquences de la grippe aviaire, selon l’indice PPI.

Mais la Fed prévoit désormais d’aller plus lentement, n’envisageant que deux baisses de taux pour 2025, de 25 points de base chacune. Ce qui porterait les taux dans une fourchette de 3,75 à 4%.

“On se rapproche fortement du taux neutre”, c’est-à-dire le taux d’intérêt n’ayant pas d’effet, en soutien ou pour la ralentir, sur l’économie, a estimé M. Powell.

Les marchés déraillent

Pour les marchés, il s’agit de deux mauvaises nouvelles. La résistance de l’inflation et un taux neutre à 4% n’avaient pas été anticipés.

Le Dow Jones a lâché 2,6% à la clôture. Une neuvième baisse de suite. Le S&P 500 chute même 3,95% et le Nasdaq 3,6%. Tesla a perdu plus de 8 %, Amazon 4,6 % et Microsoft 3,7 %. C’est la pire séance depuis deux ans. Il faut remonter même à 2001 pour retrouver une réaction aussi négative à une annonce de la Fed.

Une chute à remettre dans le contexte : les marchés américains sont en pleine bourre depuis le début de l’année. Le S&P 500 et le Nasdaq gagnent encore 29 % et 23 % respectivement.

En Europe, le rouge vif est attendu en ouverture de séance.