Les IPO à suivre en 2025

Klarna, Shein, Revolut… 2025 devrait être une année riche en introductions en bourse. Quelles sont les entreprises qui pourraient sauter le pas et faire leur IPO ?

Nouvelle année, nouvelles entrées en bourse ? Après un recul des introductions ces trois dernières années, faut-il s’attendre à une montée en puissance ?

Selon Hans Selleslagh, expert de la plateforme d’investissement Freedom24, “l’année 2025 promet d’être particulièrement riche en introductions en bourse”. Dans ses perspectives pour l’année 2025, il reprend dix entreprises qui prévoient de se lancer en bourse.

Soit autant d'”IPO offrent non seulement un potentiel de rendement élevé, mais aussi un éclairage stratégique sur les tendances émergentes dans des secteurs tels que la technologie, la santé et la fintech”, précise encore Selleslagh.

Klarna

La première entreprise qu’il note est Klarna, qui souhaite faire son IPO à Wall Street. Elle est active dans le milieu des paiements numériques. Et plus particulièrement dans le système de paiements différés, aussi appelé Buy now, pay later (BNPL).

Sa valorisation est estimée entre 7,6 et 14,6 milliards de dollars. La plateforme suédoise enchaine aussi les partenariats avec les grands acteurs : il est par exemple désormais disponible sur eBay, dans différents pays européens.

Ce lancement n’est pas dénué de risques. Le secteur est de plus en plus suivi par les régulateurs puisque le BNPL peut mener à l’endettement. Or de nouvelles réglementations pourraient nuire au cours de l’action fraichement introduite en bourse. Du moins temporairement.

Medline Industries

Cela pourrait être une des plus grosses IPO de l’année. Avec une valorisation estimée à 50 milliards de dollars, Medline devrait pouvoir lever cinq milliards de dollars lors de son lancement. L’entreprise américaine est active dans le domaine médical et fournit des produits et des services, comme des instruments chirurgicaux, aux hôpitaux et autres établissements de santé, dont certains en Belgique.

“Cette introduction en bourse reflète une demande croissante en infrastructures de santé, notamment depuis la pandémie, qui a mis en lumière l’importance de chaînes d’approvisionnement fiables”, analyse Selleslagh.

CoreWeave

Une entreprise qui pourrait surfer sur la vague de l’IA. CoreWeave est effectivement active dans le domaine de l’intelligence artificielle, et offre des services de cloud aux industries qui ont besoin d’une grande puissance de calcul. Elle se trouve ainsi “en tête dans le domaine technologique, avec des débouchés dans des secteurs variés comme la santé, la finance et les véhicules autonomes.”

Son IPO est prévue au deuxième trimestre, à Wall Street. CoreWeave vise une valorisation de 35 milliards de dollars et espère lever trois milliards de dollars.

Shein

Cela fait déjà des années que le marché attend l’introduction en bourse du géant chinois du vêtement et de la fast fashion. Il se peut que cela soit pour 2025 à la Bourse de Londres. Sa valorisation pourrait atteindre 66 milliards de dollars, ce qui en ferait une des IPO les plus importantes de ces dernières années.

La plateforme de vente en ligne s’est imposée au point de devenir incontournable. Mais elle a aussi ses adversaires, qui la critiquent pour la pollution qu’elle génère et l’accusent de ne pas respecter les droits humains dans ses usines. Un éventuel serrage de vis politique pourrait donc nuire à ses perspectives.

Netskope

Une entreprise qui aurait cartonné durant la pandémie et le rallye des actions de confinement. Netskope est active dans la sécurité des clouds et des accès à distance, et sert notamment les entreprises qui pratiquent le télétravail et le travail à distance. L’IPO, prévue sur la seconde moitié de l’année aux États-Unis, “met en évidence l’importance stratégique de la cybersécurité dans une économie de plus en plus numérique.”

PicPay

Autre fintech, brésilienne cette fois : PicPay. Elle compte 65 millions d’utilisateurs et est active dans les services bancaires numériques, comme les paiements de pair à pair et les produits de crédit. Elle prévoit une introduction en bourse aux Etats-Unis. “Cette IPO attire particulièrement l’attention des investisseurs technologiques internationaux, dans un contexte où les fintechs latino-américaines recherchent des capitaux aux États-Unis pour soutenir leur croissance”, détaille l’expert.

Animoca Brands

Cette boîte hongkongaise est spécialisée dans les jeux sur les blockchains et les NFT. Elle fait aussi des collaborations avec des grandes marques. Animoca vise l’introduction en bourse à Hong Kong ou au Moyen-Orient.

Databricks

La société américaine est également active dans l’intelligence artificielle, et plus particulièrement dans l’analyse de données. “Avec une valorisation récente de 43 milliards de dollars, Databricks est reconnue pour ses innovations dans l’intégration des données et l’apprentissage automatique. Néanmoins, elle fait face à une concurrence féroce de grands acteurs cloud comme Amazon et Microsoft”, décrit l’expert.

Là aussi, le marché s’attendait à une IPO depuis un bout de temps. À la mi-décembre, le CEO Ali Ghodsi expliquait que 2024 n’était pas encore le bon moment, à cause des élections américaines. Il attendrait 2025 et qu’il y ait plus de stabilité au niveau politique.

Revolut

Fintech bien connue chez nous, cette plateforme bancaire numérique propose différents services, comme des cartes de crédit et des comptes dans différentes devises. Elle compte 30 millions d’utilisateurs dans le monde. Il n’est pas encore certain si elle se tournera vers la Bourse de Londres ou vers le Nasdaq, à New York. Les défis réglementaires représentent neanmoins un risque, prévient l’expert.

Discord

Cette plateforme de communication bien connue par les gamers est estimée à 15 milliards de dollars. “Malgré une concurrence de la part de Slack et Microsoft Teams, Discord devrait attirer les investisseurs technologiques grâce à sa base d’utilisateurs fidèles”, analyse Selleslagh.

I-care

On peut également ajouter une introduction en bourse (à Bruxelles) d’une société belge, très attendue par le marché. Soit celle d’I-care, une entreprise technologique montoise spécialisée dans la maintenance industrielle prédictive. Cela faisait des années qu’elle attendait le bon moment pour se lancer. Et il semble que le bon moment soit 2025.