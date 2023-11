Le grand retour des IPO ? Le géant chinois de la fast fashion Shein bientôt coté en bourse aux États-Unis

Le géant chinois de la « fast fashion », Shein, a confidentiellement déposé une demande d’introduction en Bourse aux Etats-Unis, rapporte lundi soir le Wall Street Journal, évoquant l’une des plus importantes « depuis des années ». Signe que le marché des introductions en bourse reprend vie.

Cette introduction « pourrait avoir lieu en 2024, ont indiqué des sources proches du dossier », écrit le Wall Street Journal, qui précise que des médias chinois avaient également fait état de cette demande.

Les banques Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley, ont été chargées de rédiger l’offre, ajoute le quotidien économique. Contactées par l’AFP, ni Goldman Sachs ni JPMorgan Chase n’ont souhaité s’exprimer. Morgan Stanley n’a pas donné suite.



Shein avait été valorisé 66 milliards de dollars plus tôt cette année, et cette introduction en Bourse pourrait être l’une des plus importantes depuis des années, détaille le Wall Street Journal : la marque de vêtements s’attend à une valorisation à 90 milliards de dollars. Shein deviendrait aussi une des entreprises chinoises cotées à New York et une des marques de vêtements à la valorisation la plus élevée.

Shein a enregistré 23 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 800 millions de dollars de bénéfice net en 2022 et a déclaré aux investisseurs que l’entreprise avait généré un chiffre d’affaires et des bénéfices records pour les trois premiers trimestres de 2023, a également rapporté le Wall Street Journal.

Fondé en 2008 en Chine et désormais basé à Singapour, Shein a rapidement conquis le marché mondial de la « fast fashion« , basée sur le renouvellement rapide des collections à très petits prix, et ne vend qu’en ligne, ciblant une jeune clientèle s’abreuvant aux réseaux sociaux.

Accusée de travail forcé, d’incitation à la surconsommation, montrée du doigt pour l’impact environnemental de ses produits et peu transparente sur sa production, la marque s’attire les foudres des défenseurs de l’environnement et des droits humains.

Grand retour des IPO ?

2021, se souvient-on, était une année flamboyante pour la bourse. C’était également une année record pour les introductions en bourse à Wall Street, avec plus de 1.000 arrivants. Puis en 2022, elles se sont totalement effondrées, tout comme les valeurs boursières. En 2023, le nombre reste toujours très bas (146 aujourd’hui), et même inférieur à 2022 (174 à la même date, 181 en tout).

Mais il y a des signes que l’appétit revient. Certains grands noms, attendus depuis un bout de temps, se sont par exemple lancés ces dernières semaines : le développeur de puces électroniques Arm, le fabricant de sandales Birkenstock ou encore le service de livraisons de courses Instacart. La demande faite par Shein en est donc un autre signe.

Mais d’autres noms sont dans le pipeline. La marque de vêtements de Kim Kardashian, Skims, pourrait faire son introduction en bourse l’année prochaine, rapporte Bloomberg. La demande n’a pas encore été déposée, mais la marque est en pourparlers. Sa valeur est estimée à quatre milliards de dollars. Le réseau social Reddit devrait aussi oser le plongeon. Début 2022, il avait mis le petit orteil dans l’eau pour sentir la température, mais n’avait finalement pas été plus loin. Son introduction est très attendue. En 2022, il visait une valorisation de 15 milliards de dollars.