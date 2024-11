L’introduction en bourse de Klarna ouvre-t-elle la voie pour d’autres licornes de la fintech ?

Les introductions en bourse de licornes de la fintech se sont faites plus rares, ces dernières années. Mais l’IPO de Klarna, qui se prépare, pourrait-elle être le coup d’envoi d’un grand retour ?

Longtemps attendue, elle est maintenant en train de se concrétiser : l’introduction en bourse (IPO) de Klarna, société de paiements différés en ligne. La fintech suédoise a commencé les démarches pour faire son IPO à Wall Street. On ne sait cependant pas encore quand elle aura lieu, ni à quel prix les actions seront mises en vente, ni combien de parts seront proposées au grand public.

Cela amène la question suivante : Klarna va-t-elle montrer la voie vers la bourse à d’autres licornes de la technologie financière ? Ces dernières années, dans un contexte d’inflation, de hausses des taux d’intérêt et de forte volatilité en bourse, les IPO se sont faites plus rares dans ce secteur. Au grand dam des investisseurs, qui peuvent jeter leur dévolu sur ces jeunes pousses et – peut-être – miser sur l’entreprise qui va exploser à l’avenir.

Pas immédiatement

Dans le cadre du Web Summit, une conférence technologique qui s’est tenue la semaine dernière à Lisbonne, différents acteurs ont répondu à cette question, au micro de CNBC. Le son de cloche général est que ces boîtes ne vont pas se précipiter.

Pour GoCardless, ce n’est pas encore le moment, explique son CEO Hiroki Takeuchi. “Les marchés ont été difficiles ces dernières années”, justifie-t-il, et l’entreprise doit d’abord se focaliser sur le développement et l’amélioration de ses activités. “Et le reste suivra”. Mais in fine, il voit une IPO plus comme une étape sur un parcours qu’un but ultime.

Écho très similaire chez Airwallex, société spécialisée dans les paiements internationaux. Mais elle concède néanmoins qu’en 2026 elle pourrait être prête pour une IPO.

Jaidev Janardana, CEO de la banque digitale britannique Zopa, indique que ce n’est pas la première chose qu’il a en tête, aujourd’hui. Les marchés privés seraient aujourd’hui encore le meilleur moyen pour le secteur de lever des fonds. Mais il pense que le marché boursier deviendra bientôt plus favorable aux IPO. Cela dès l’année prochaine aux États-Unis, puis l’année d’après en Europe.

Les entrepreneurs se disent en tout cas intéressés par l’aventure de Klarna en bourse, et ils suivront de près comment les choses se passent.

Le vent tourne

Les perspectives sont néanmoins en train de s’améliorer et les experts deviennent plus optimistes. La fenêtre pourrait bientôt s’ouvrir en grand. “Nous avons défini cinq scénarios pour que la fenêtre d’introductions en bourse s’ouvre, et je pense que les étoiles s’alignent en termes de macroéconomie, de taux d’intérêt, de politique, de fin des élections et de volatilité”, explique Navina Rajan, analyste auprès de PitchBook, au média américain.

“La situation s’est nettement améliorée, mais en fin de compte, nous ne savons pas ce qui va se passer, car il y a un nouveau président aux États-Unis, continue-t-il. “Il sera intéressant de voir quand aura lieu l’introduction en bourse et quelle sera la valorisation (de Klarna, NDLR).”

Reste en effet à voir comment le marché accueillera Klarna.