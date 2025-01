Rallye de l’IA : encore une belle année en vue pour les “vendeurs de pelles et de pioches”

Microsoft annonce un investissement colossal pour continuer à développer l’IA : 80 milliards de dollars, en 2025. C’est une bonne nouvelle pour les fournisseurs de puces électroniques, de centres de données ou encore d’énergie. Le secteur nucléaire devrait d’ailleurs se démarquer dans le rallye de l’IA, cette année.

Le rallye de l’intelligence artificielle, tout comme d’autres phénomènes boursiers et économiques, est souvent comparé à la Ruée vers l’or. Au XIXe siècle, de l’or a été trouvé en Californie. De nombreuses personnes se sont alors ruées vers cette contrée, espérant pouvoir faire fortune avec le métal jaune. Peu d’entre elles ont vraiment trouvé de l’or et sont vraiment devenues riches… Mais les vendeurs de pelles et de pioches, eux, ont bel et bien gagné beaucoup d’argent.

Avec l’intelligence artificielle, il y a la promesse de réduction des coûts pour les entreprises, via l’automatisation de nombreuses tâches qui coûtent cher et prennent du temps. Et/ou de nouveaux produits commercialisables. En attendant, l’IA doit être développée et entrainée. Et c’est là qu’entrent en jeu les vendeurs de pelles et de pioches : les entreprises qui fabriquent des puces électroniques (comme Nvidia) ou installent des centres de données, qui fournissent des services de réseaux ou de l’énergie, voire qui proposent des services de cloud.

Microsoft

Le cours en bourse des fournisseurs d’IA s’envole, alimentant le rallye actuel de cette technologie. Cette tendance pourrait se poursuivre en 2025, boostée par une annonce majeure de Microsoft. Le géant technologique prévoit un investissement colossal de 80 milliards d’euros cette année. Objectif : développer des centres de données, entraîner des modèles d’IA et lancer de nouvelles applications innovantes.

80 milliards de dollars, c’est une enveloppe conséquente. Elle promet de nombreuses missions pour ces fournisseurs. Qu’ils soient américains ou non, d’ailleurs : un peu moins de la moitié de la somme sera investie ailleurs qu’aux États-Unis.

Mais il faut aussi voir l’enveloppe dans un contexte de course à l’IA. Les géants de la technologie se livrent une bataille pour être le premier à sortir un nouveau bot ou un nouvel outil. Pour rester dans la course et ne pas se faire dépasser, les concurrents comme Meta, Apple, Amazon et Google doivent donc répliquer à l’offensive de Microsoft. Ce qui promet, à nouveau, des missions pour les vendeurs de pelles et de pioches.

Nucléaire

Une catégorie de fournisseurs pourrait d’ailleurs sortir du lot cette année : l’énergie nucléaire. On le sait, la Big Tech veut signer des accords avec les exploitants de centrales nucléaires pour couvrir la demande élevée en électricité des centres de données.

L’année boursière commence d’ailleurs dans le vert pour le secteur. Constellation Energy est par exemple en hausse de 13% sur les deux premiers jours de l’année. L’entreprise a annoncé un accord d’un milliard de dollars avec le gouvernement américain, courant sur une période de dix ans. Vistra Corp a également fait un bond suite à la nouvelle, gagnant 17% en deux jours.

Les experts estiment que le deal serait le signe pour d’autres accords signés en 2025. Plus que ce qui était attendu auparavant. Notamment à cause des prix attractifs offerts aux agences gouvernementales, qui pourraient attirer d’autres clients, analyse la banque Morgan Stanley. D’autres clients dont la tech, qui serait même prête à payer davantage.

UBS note également que le secteur devrait continuer à voir une demande élevée, cette année. La banque suisse s’attend à une hausse moyenne de 29% pour les trois entreprises nucléaires de Wall Street : Constellation, Vistra et Talen Energy. Ce qui serait un ralentissement par rapport à 2024 (Vistra a gagné 300% environ, Talen 200% et Constellation 100%), mais toujours une hausse.