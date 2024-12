Bourse : cette action allemande a éclipsé la performance de Nvidia en 2024

L’entreprise allemande Siemens Energy a été la plus performante de l’indice Stoxx 600 en 2024. La hausse de 317% du cours de son action éclipse même celle de Nvidia : au cours de la même période, les actions du géant américain des puces électroniques ont augmenté de 184%. À quoi Siemens Energy doit-elle cette croissance ?

Au milieu du malaise qui a frappé l’industrie allemande cette année, une entreprise a dépassé toutes les attentes. En 2023, l’entreprise munichoise Siemens Energy luttait encore pour sa survie et a reçu 15 milliards d’euros d’aide de l’État allemand pour faire face aux problèmes de son secteur des éoliennes. Elle a saisi cette opportunité et, au cours de l’année écoulée, Siemens Energy a augmenté sa valeur marchande de 30 milliards d’euros.

Siemens Energy a ainsi largement dépassé ses principaux concurrents, l’Italien Enel (+2,6%) et l’Espagnol Iberdrola (+11,2%). Sa croissance a même été supérieure à celle de l’entreprise technologique américaine Nvidia, considérée comme l’un des gagnants de l’année boursière 2024. Tout au long de l’année, les analystes se sont pressés pour parler de Nvidia et l’histoire du PDG Jensen Huang a fait le tour du monde, mais Siemens Energy est restée presque sous le radar.

En 2020, Siemens Energy est sortie du conglomérat Siemens, qui était au bord de l’effondrement. L’objectif était de permettre à Siemens de se concentrer davantage sur ses activités principales, comme l’industrie digitale et les soins de santé. Siemens Energy a plus de poids pour répondre de manière indépendante à la demande croissante en matière d’électrification et de transition énergétique.

Pour ce faire, l’entreprise propose diverses solutions énergétiques. Siemens Energy se compose de quatre secteurs d’activité :

Siemens Gamesa (division éolienne) : produit des éoliennes terrestres et offshore.

(division éolienne) : produit des éoliennes terrestres et offshore. Grid Technologies : développe et fournit des équipements tels que des transformateurs de puissance et des appareillages de commutation, qui sont essentiels à la modernisation et à l’expansion des réseaux électriques dans le monde entier.

: développe et fournit des équipements tels que des transformateurs de puissance et des appareillages de commutation, qui sont essentiels à la modernisation et à l’expansion des réseaux électriques dans le monde entier. Gas Services : se concentre sur les solutions énergétiques à base de gaz, en tirant parti de la demande croissante de centrales électriques à gaz dans des régions telles que le Moyen-Orient et les États-Unis.

: se concentre sur les solutions énergétiques à base de gaz, en tirant parti de la demande croissante de centrales électriques à gaz dans des régions telles que le Moyen-Orient et les États-Unis. Transformation de l’industrie : fournit des solutions d’électrification industrielle, telles que des compresseurs et des turbines, pour rendre les industries lourdes plus durables.

Répondre à l’électrification

Cependant, la route vers l’indépendance s’est avérée turbulente. La branche éolienne de Siemens Gamesa, qui fait partie de la nouvelle entité, a dû faire face à des problèmes techniques et à des pertes importantes. Cela a conduit à une perte nette de près de 4,6 milliards d’euros en 2023. Elle a nécessité une aide de l’État allemand de 15 milliards d’euros pour rester à flot. Ce n’est donc pas Siemens Gamesa qui a assuré la croissance spectaculaire en 2024. Cette branche a subi une nouvelle perte d’exploitation de 1,8 milliard d’euros cette année. C’étaient plutôt les autres divisions commerciales.

Grid Technologies bénéficie des tendances mondiales en matière d’électrification. Le secteur se trouve dans un « super cycle » en raison de la croissance des centres de données, de l’essor des véhicules électriques en Chine et des ambitions mondiales de parvenir à des émissions nettes nulles. Cela entraîne une augmentation de la demande d’électricité et la nécessité de moderniser et d’étendre les réseaux électriques. La division gaz, le plus grand générateur de revenus, bénéficie également de la construction de nouvelles usines de gaz dans des régions telles que le Moyen-Orient et les États-Unis.

Des bilans plus solides

Les bons chiffres des commandes – en hausse de 42 % par rapport à l’année précédente – ont même conduit à une augmentation des objectifs à moyen terme le mois dernier. Cela a encore accéléré le cours de l’action de Siemens Energy à la fin de l’année. Le bénéfice net devrait atteindre 1,3 milliard d’euros en 2024 pour un chiffre d’affaires de 34,5 milliards d’euros. Un an plus tôt, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de 31,1 milliards d’euros, mais affichait une perte de pas moins de 4,5 milliards d’euros.

Christian Bruch, PDG de Siemens Energy, et le chancelier allemand Olaf Scholz. Image : SASCHA SCHUERMANN/AFP via Getty Images)

Un programme de désinvestissement devrait contribuer à assainir les bilans. Siemens Energy, par exemple, a vendu une participation de 18% dans Siemens India au conglomérat Siemens AG. La branche énergie de Siemens India, qui représente 24% des bénéfices, est restée entre les mains de Siemens Energy. Le mouvement de redressement reste donc sur les rails et c’est également l’objectif pour la division éolienne en difficulté. L’objectif est que Siemens Gamesa atteigne le seuil de rentabilité d’ici 2026.

L’entreprise allemande est dirigée par un Américain de 54 ans, Christian Bruch. Il est PDG de Siemens Energy depuis 2020, après une carrière de 24 ans chez le géant de l’industrie Linde AG. Il y avait pris la tête de la division Ingénierie en 2019. Sous sa direction, Siemens Energy a réalisé des avancées significatives dans la transition énergétique. L’entreprise a mis l’accent sur la durabilité et l’innovation dans le secteur de l’énergie. En septembre, son contrat a été prolongé jusqu’en avril 2030.

Siemens Energy continuera-t-elle à battre Nvidia ?

Selon Bloomberg, les analystes s’attendent à une croissance encore plus importante de la part de Siemens Energy dans les années à venir. Le bénéfice par action s’est élevé à 1,35 dollar cette année. Une baisse à 0,71 dollar (-47 %) est d’abord prévue en 2025. Mais après, le bénéfice par action devrait atteindre 2,25 dollars (+217 %) en 2026 et 2,97 dollars (+32 %) en 2027.

La reprise de l’entreprise énergétique allemande soit toujours en cours. Mais tout porte à croire que le titre ne parviendra pas à réitérer sa performance exceptionnelle de 2024, l’année prochaine.

Nvidia, qui, malgré une année faste, a connu une croissance boursière comparativement plus faible, a des perspectives plus favorables. En 2024, son bénéfice par action était de 1,3 dollar. Soit à peu près le même que celui de Siemens Energy. Mais les bénéfices de Nvidia devraient atteindre 2,94 dollars (+127 %) en 2025, 4,41 dollars (+50 %) en 2026 et 5,43 dollars (+23 %) en 2027.

Il est frappant de constater à quel point les opinions des analystes varient. Seuls 53,8 % des analystes recommandent d’acheter Siemens Energy et 15,4 % recommandent de se débarrasser de l’action. 90,9 % des analystes recommandent d’acheter Nvidia. Aucun analyste n’ose recommander la vente des actions du concepteur de puces.