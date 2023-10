Taylor Swift plus forte que Wall Street !

Artiste mondialement connue, Taylor Swift est aussi une femme d’affaires hors pair. La tournée mondiale de l’Américaine a poussé les fans à dépenser – hors tickets de concert – 4,6 milliards de dollars supplémentaires en merchandising, hébergement et autres. Son dernier fait d’armes: des chiffres positifs pour le football américain, depuis qu’elle serait en couple avec le joueur vedette Travis Kelce.

“Je sais qui est Taylor Swift”, a répondu John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche chargé de la sécurité, lors d’un briefing. “Elle aurait une relation avec un joueur de football. La presse présente ici demande si le président Joe Biden pense que cette relation est réelle. Je ne peux ni confirmer ni infirmer ces informations”, a-t-il répondu.

Lorsqu’une prétendue romance atteint les plus hautes sphères de la politique américaine, les protagonistes doivent être importants. Ces derniers temps, la chanteuse Taylor Swift (33 ans) a été aperçue au stade des Kansas City Chiefs, une équipe de foot américain de la National Football League (NFL). Depuis des semaines, des rumeurs circulent sur sa relation avec le joueur vedette Travis Kelce (33 ans). Bien que les deux joueurs n’aient rien confirmé à ce jour, les Swifties – l’armée de fans de la chanteuse – se sont mobilisés.

Toutes les marques et organisations qui peuvent s’identifier à la chanteuse en récoltent les bénéfices immédiatement.

Les ventes de maillots de Kelce portant le numéro 87 ont grimpé de 400%. Le maillot est ainsi devenu le deuxième plus recherché de toute la boutique de la NFL. C’est d’autant plus remarquable que la saison dernière, il ne figurait pas dans le top 10, bien que l’équipe ait remporté la 57e édition du Super Bowl. Les prix des billets pour les matchs des Kansas Chiefs montent également en flèche. Il y a encore trois semaines, les détenteurs de billets pouvaient les revendre pour 50 dollars, alors qu’aujourd’hui, ils s’échangent pour près du double. L’influence de la chanteuse américaine est immense. Les marques et les organisations qui peuvent s’identifer à elle en profitent immédiatement. Ce que l’on appelle l’effet Swift a parfois plus d’impact sur l’économie américaine que ce qui se passe à Wall Street.

Taylornomics

C’est ce qui ressort de l’annonce par Swift de sa première tournée mondiale depuis la fin de la pandémie à l’automne 2022. A elle seule, elle a incité les Américains à dépenser beaucoup plus pour les billets, les produits dérivés, le transport et l’hébergement. Le Wall Street Journal a rapidement parlé de “taylornomics”.

Selon la société de recherche en ligne QuestionPro, les concerts de la tournée américaine ont généré 5 milliards de dollars, tandis que les dépenses annexes des Swifties et autres fans représenteraient à elles seules quelque 4,6 milliards de dollars supplémentaires. Lorsque Taylor Swift a annoncé que toute son équipe, des éclairagistes aux danseuses en arrière-plan, bénéficierait d’une assurance maladie, ce qui est plutôt exceptionnel dans le pays, l’intérêt pour cet avantage social a considérablement augmenté aux Etats-Unis.

Au total, Taylor Swift donnera 146 concerts, dont 62 dans des villes américaines et 84 dans le reste du monde. Divers hommes politiques tombés en disgrâce ont tenté de convaincre la chanteuse de s’arrêter dans leur pays, dans l’espoir de relancer l’économie. Le président chilien Gabriel Boric, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le maire de Budapest, Gergely Karacsony, ont notamment demandé publiquement à la star mondiale de prolonger sa tournée chez eux.

La deuxième partie de The Eras Tour – internationale, cette fois – a entre-temps débuté. La Belgique et de nombreux autres pays n’en font pas partie. Mais Swift ne serait pas Swift si elle ne trouvait pas une solution à ce problème. Les concerts de Las Vegas sont ainsi diffusés dans plus de 100 pays depuis ce 13 octobre.

En femme d’affaires avisée, Taylor Swift a imposé que le film ne pouvait être programmé que s’il restait à l’affiche pendant au moins quatre semaines. Le prix du ticket est de 19,89 euros, en référence à son album à succès 1989. La chaîne de cinémas AMC Entertainment a déjà vendu pour 26 millions de dollars de billets dans les premières heures qui ont suivi l’annonce de la tournée des cinémas. Box Office Pro, société d’études de marché, estime que les recettes du premier week-end de projection pourraient atteindre 145 millions. La valeur boursière d’AMC a immédiatement augmenté de 5%. Depuis, le compteur des préventes s’élève à plus de 100 millions de dollars.

Merci Kanye West

Cependant, le début de la carrière de Swift n’a pas été tout rose. La pop star a commencé comme chanteuse de country et il lui a fallu un certain temps avant de goûter au succès. En 2009, alors qu’elle reçoit à l’âge de 20 ans, le MTV Video Music Award du meilleur clip de l’année et qu’elle entame en tremblant son discours de remerciement, le rappeur Kanye West monte sur scène et l’interrompt brutalement, clamant que le clip de Beyoncé était meilleur que le sien. Ceux qui ne connaissaient pas encore Taylor Swift la découvriront ce soir-là. Depuis lors, Kanye West est tombé en disgrâce après des déclarations antisémites et misogynes et en raison de son soutien à l’ancien président américain Donald Trump. Cet incident a donné un coup de fouet à la popularité de la jeune femme, qui ne s’est pas démentie depuis.

Elle a enchaîné les petits amis célèbres, comme les chanteurs Joe Jonas et Harry Styles, aussi rapidement que les récompenses musicales. Son palmarès comprend 12 Grammy Awards, un Emmy Award et 40 American Music Awards. Swift utilise invariablement sa notoriété pour défendre les droits des femmes et la communauté LGBTQIA+. Elle fait entendre sa voix dans le débat sur l’avortement, où celle des jeunes filles et des femmes est ignorée.

Mais Swift continue également à défendre ses propres intérêts et ceux de l’industrie musicale en général. Elle a perdu les droits sur certains de ses albums à la suite d’un litige concernant les masters (enregistrements originaux). Plutôt que de céder ou de se battre pendant des années devant un tribunal, elle a préféré réenregistrer les disques, qui sont agrémentés de la mention ‘Taylor’s version’, pour en reprendre le contrôle.

En 2014, elle a retiré toute sa musique de Spotify, ne s’estimant pas respectée en tant qu’artiste par les faibles redevances que la plateforme de streaming verse aux musiciens. Trois ans plus tard, un accord est intervenu et Swift est devenue l’artiste féminine la plus écoutée dans le monde.

Récemment, la chanteuse a pointé du doigt la multinationale Live Nation. La plateforme de vente en ligne Ticketmaster, filiale de Live Nation, est tombée en panne au début de la vente des tickets de la tournée. Les Swifties étaient furieuses. La chanteuse a indirectement désigné le monopole dont jouit l’organisateur de concerts comme la cause de cette mauvaise organisation, car cette position lui permet de tout se permettre. Les associations de consommateurs se sont ensuite unies pour critiquer les systèmes de Live Nation et Ticketmaster.

Ces critiques ont finalement abouti à une audition devant le Congrès américain. Le ministère de la justice a annoncé par la suite qu’il pourrait déposer une plainte antitrust contre Live Nation et Ticketmaster avant la fin de l’année. La valeur boursière de l’organisateur de concerts a alors perdu 16%, alors qu’elle avait connu une spirale ascendante au cours des 52 semaines qui ont suivi la crise du covid. Swift n’en a pas perdu le sommeil pour autant. Selon les estimations de Forbes, la chanteuse valait 740 millions de dollars en juin dernier. Le magazine financier a calculé qu’environ 170 millions de dollars auraient été crédités sur son compte au cours de l’année écoulée. Une fois la tournée terminée, son compte d’épargne personnel devrait atteindre 900 millions de dollars.