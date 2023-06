Comment lancer votre entreprise dans les NFT?

Plongez dans la stratégie pour capter le potentiel de ces “tokens” uniques, intégrez-les comme une solution supplémentaire pour atteindre vos objectifs d’affaires… Tout en retenant que certaines entreprises peuvent s’en passer.

Reset. On oublie tout ce qui a été dit ces dernières semaines dans Trends-Tendances sur les NFT comme moyen de conserver des documents, valider des contrats, protéger des propriétés intellectuelles. Voyons désormais ces jetons numériques comme un outil de résolution de problèmes. Quels sont les objectifs stratégiques de votre start-up, de votre PME, de votre grande boîte? A quels niveaux les NFT pourraient-ils apporter un plus technologique? Comment ces tokens soutiendraient-ils vos activités?

La méthode du fail fast ou l’approche par essai-erreur chère aux développeurs IT ne convient pas à toutes les structures. Trop fréquemment ces derniers temps, marques et entreprises ont eu recours aux “technologies émergentes” comme on achète le dernier gadget à la mode sur un coup de tête, par mimétisme, sans véritablement savoir qu’en faire sur le plus long terme. En matière de NFT, ne devenez donc pas l’Ubisoft de votre secteur.

S’il convient de prévoir la tokenisation de votre business, elle doit se faire à l’échelle de votre société. Mieux vaut ne pas s’adapter à la technologie mais laisser la technologie s’adapter aux besoins de votre entreprise. Le conseil paraît anecdotique mais retenez que cet état d’esprit constitue l’étape initiale indispensable si vous voulez tenter d’apporter de nouvelles expériences aux clients et réinventer vos modèles commerciaux existants grâce aux NFT. Reste ensuite à travailler en respectant quelques fondamentaux.

Nécessaire plan d’action

“Les experts du secteur s’accordent à dire qu’un projet NFT sur trois échoue en raison d’une mauvaise stratégie de mise sur le marché”, épingle-t-on chez Settlemint (lire ci-dessous), entreprise louvaniste spécialisée en blockchain. En effet, il ne suffit pas de générer des milliers d’images plus ou moins cools à vendre pour valider un lancement d’un projet NFT. Cela requiert une vraie stratégie orientée marché, une approche mobilisant les ressources internes et externes pour augmenter le taux de réussite de l’opération.

Pas inutile, dans ce cas, d’effectuer une analyse du marché, de la marque, des concurrents et du public cible. “Les NFT doivent intervenir dans une histoire attractive en termes d’objectif, de vision et, en fin de compte, d’avantages qu’ils apportent à la communauté”, notent les conseillers de Settlemint dans leur check-list d’un lancement réussi.

Le parcours d’achat du NFT est crucial pour offrir une bonne expérience utilisateur.

Comme pour tout bon service, il convient en outre d’élaborer le parcours de l’acheteur et la structure des prix en fonction des publics visés. Les paiements se feront-ils en cryptomonnaies ou autres tokens tels que l’ether de la blockchain publique Ethereum, le sol (de la blockchain Solana) ou l’avax (Avalanche) pour citer les plus courants? Ou, si le projet est destiné à un cercle moins initié, votre entreprise acceptera-t-elle les paiements via des canaux plus traditionnels? “Ceux qui s’apprêtent à acheter leur tout premier NFT pourraient se sentir plus à l’aise en les échangeant en monnaie fiduciaire. Le parcours d’achat du NFT est crucial pour offrir une bonne expérience utilisateur”, souligne Settlemint.

Maîtriser la technique

Après l’étape de la stratégie de marché, celle des exigences techniques… Mais avec un angle économique puisqu’il est ici question de concevoir les tokenomics, c’est-à-dire tout le système de création, d’émission, de distribution ou encore de valorisation des NFT. “La conception des tokenomics pourrait être considérée comme la partie la plus difficile et la plus cruciale, explique-ton chez Settlemint, car elle dictera la façon dont votre projet se différenciera des autres.” Une élaboration qui dépendra des priorités que l’entreprise se fixe en matière de revenus ou du nombre d’utilisateurs espérés, de l’ampleur des investissements et des services qu’elle entend offrir à la nouvelle communauté ainsi créée.

Exemple avec le NFT associatif HU.R.R.A, porté par la division belge de l’ONG Amnesty International et la maison d’édition Witloof. Ce jeton permet d’acheter de l’art pour soutenir une cause: la défense du droit à l’avortement dans le monde. “Les fonds collectés contribuent directement à notre travail pour défendre les droits fondamentaux, plaider en faveur de changements politiques et soutenir les initiatives locales qui protègent les droits humains dans le monde”, explique-t-on chez Amnesty.

Quelle blockchain?

S’impose aussi le choix d’un réseau blockchain. Privé ou public? Ethereum, Polygon, BNB Chain (blockchain de la plus grande plateforme crypto au monde, Binance) ou même Bitcoin (qui dispose depuis peu de sa version de NFT appelée Ordinals)? L’éventail de possibilités pourrait paraître embarrassant pour les non-initiés. Surtout que les blockchains supportent plusieurs standards de tokens différents: ERC721, ERC1155, BRC20… Autant de formats de jetons numériques qui orchestrent diverses manières dont un NFT sera émis, transféré, conservé. Certains se concentrent sur des transactions moins coûteuses en ressources, d’autres s’intéressent à l’adaptabilité et l’ajout de fonctionnalités.

Bien sûr, le choix de la chaîne pour déployer les NFT découlera du type d’organisation qui initie le projet ainsi que du public visé. “Alors que les réseaux privés peuvent se concentrer sur des aspects tels que la confidentialité et le contrôle, les réseaux publics peuvent mettre davantage l’accent sur la transparence et l’accessibilité des NFT”, précisent les analystes de Settlemint.

Choix commercial

Une fois sa stratégie et sa mécanique NFT huilées, une entreprise peut passer au lancement, de la prévente à la vente publique, et au-delà. Une technique marketing aussi populaire qu’efficace pour renforcer l’intérêt mais aussi la loyauté des utilisateurs autour d’un projet NFT est la formation d’une “communauté précoce”, soit un nombre de membres limité qui bénéficient de droits exclusifs pour récompenser leur participation en primeur.

Lire aussi | Le premier NFT de Trends-Tendances est lancé

“Il existe différents types de mécanismes de vente, avec différents processus d’enchères, pour atteindre une valeur de marché juste voire optimale des NFT”, explique Settlemint. Mais un listing sur des places de marché secondaires telles qu’OpenSea ou Rarible pourra potentiellement élargir les flux de revenus et favoriser la longévité du projet, en maintenant entre autres un prix plancher pour continuer à susciter de l’intérêt.

Les risques de la nouveauté

Enfin, gardez à l’esprit que même si vous avez réussi votre lancement, l’affaire n’est pas terminée pour autant. Le manque de maturité du segment NFT de l’écosystème crypto/blockchain en fait un domaine nécessitant encore son lot d’améliorations sur le long terme. Ne serait-ce que le développement des solutions pour conserver ces tokens non fongibles en toute sécurité, en réduisant le risque de vol, de reproduction “illégale” ou d’obsolescence des plateformes.

Cela étant dit, l’environnement légal commence à peine à se structurer et il ne rattrapera pas rapidement son retard sur les cas d’utilisation. Toute entreprise qui fait appel à un émetteur de NFT s’ expose donc à un risque réglementaire supplémentaire. Les NFT aussi ont des implications juridiques, fiscales, des droits de propriété intellectuelle…

Une entreprise recourant aux NFT doit alors disposer de lignes directrices claires et, autant que faire se peut, de pratiques de conformité et de protocoles de gestion des risques qui pourraient servir de base à une défense légale dans un futur proche.

La start-up belge qui aide à fabriquer des NFT sur mesure Aviez-vous déjà entendu parler de Settlemint? Avec une centaine de déploiements à travers le monde, dans des secteurs très variés, cette société louvaniste est l’un des leaders technologiques de la blockchain. Settlemint compte parmi ses clients Belfius, AB InBev, Carrefour, etc. Sa caractéristique? Avoir radicalement simplifié la blockchain, en mode low-code, afin que toute entreprise puisse en accélérer l’adoption. Fondée en 2016 et employant désormais plus de 75 personnes à l’international, l’entreprise belge propose une solution “Blockchain-Platform-as-a-Service”, c’est-à-dire un environnement complet disponible en ligne pour développer et déployer efficacement des projets blockchain. Ce qu’elle a par exemple fait pour l’embouteilleur de Coca-Cola en Grèce avec une campagne “phygitale” d’activation de marque à l’aide de NFT. “La plateforme de Settlemint a permis le déploiement rapide de notre premier lancement de NFT, créant un moyen innovant d’engager le consommateur en quelques semaines”, témoigne Milan Topolic, responsable de l’innovation technologique chez Coca-Cola HBC.

Cinq erreurs à éviter 1. Le manque de vision autour d’un projet, qui ne permet pas d’attirer du monde, ni utilisateurs ni investisseurs, et peut donc facilement envoyer un projet droit dans le mur. 2. Le manque d’utilité, qui met aussi le succès en sursis. Il faut parvenir à offrir une force distinctive, attacher des fonctionnalités uniques, des privilèges, des récompenses exclusives. 3. Le manque de communication ou, pire, la mauvaise communication. A l’ère du Web3, l’implication communautaire est cruciale. Intérêt pour le projet mais également confiance dans les porteurs du projet dépendent d’une communication proactive, réactive et interactive. 4. L’absence de support technique ou d’équivalent du service après-vente suffira pareillement à couler un projet NFT qui semblait bien lancé. La satisfaction des utilisateurs est une priorité. 5. Enfin, comme tout bon produit, la qualité de la conception ne doit pas être sacrifiée aux dépens du marketing.