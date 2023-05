Le premier NFT de Trends-Tendances est lancé

Toujours soucieux d’être à la pointe de l’innovation et du décryptage des tendances numériques, votre magazine business préféré commercialise, dès aujourd’hui, le premier NFT d’un média belge. Un projet qui s’intègre dans une vaste démarche rédactionnelle.

« Une initiative optimiste par un média optimiste », c’est en ces termes que Mathieu Michel, Secrétaire d’Etat à la digitalisation, a qualifié l’initiative NFTrends lancée, en sa présence, ce matin depuis BeCentral, le plus grand campus digital de Belgique.

NFTrends est un projet lancé par notre magazine Trends-Tendances et son partenaire Witloof : le premier NFT d’un média belge. Constatant l’explosion des nouvelles technologies du Web 3.0 et, surtout, l’incompréhension générale du public, Trends-Tendances a décidé d’évangéliser ses lecteurs et le grand public. En effet, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver ni de comprendre les avantages que l’on peut vraiment tirer des technologies blockchain, bitcoin et cryptomonnaies, web 3.0, métavers, NFT… Pire, beaucoup n’y voient que des arnaques ou des pièges.

Le NFTrends, un NFT en édition limitée à 300 exemplaires, est composé d’une œuvre d’art réalisée par l’artiste belge montant Toska. Mais il permet également d’entrer dans une communauté et d’avoir accès à plusieurs formations et workshops au NFT, donnés par des experts qui permettront à chacun de comprendre en quoi la technologie NFT peut servir professionnellement et éventuellement être appliquée dans le core business de chaque entreprise. « Toujours optimistes, nous voulons présenter la technologie dans ce qu’elle permet de faire de positif, a commenté Amid Faljaoui, directeur du magazine Trends-Tendances. Comme un couteau qui permet soit de couper du beurre soit de trancher la tête de quelqu’un, les technologies du Web 3.0 sont neutres et dépendent de ce que l’on veut en faire. Via cette initiative, nous avons choisi de montrer par l’expérimentation que les NFT peuvent servir l’art et les artistes, mais aussi les entreprises. »

L’œuvre colorée et pétillante de l’artiste Toska a été dévoilée ce matin en présence de Mathieu Michel et d’une sélection de personnalités du monde de la tech belge. La commercialisation du NFTrends a démarré ce matin, permettant aux plus rapides d’obtenir les premiers « non fungibles token » de Trends.

Par ailleurs, le NFTrends s’intègre dans une large démarche rédactionnelle pour Trends-Tendances. Concrètement, votre magazine business de Roularta a lancé, pour une durée de 10 semaines, une série de dossiers décryptant les grandes tendances digitales du moment. A commencer par le NFT, l’intelligence artificielle et la blockchain. Des articles simples et pratiques permettant de comprendre la technologie et ce que l’on peut en faire dans son quotidien professionnel. Avoir des astuces pratiques et des bons plans concrets à utiliser directement. Voilà l’objectif de ces 10 articles de six pages.

Le NFTrends est disponible, pour les 300 premiers, pour un prix de 300 euros TVAC sur ce lien : https://nftrends.be/acheter/